Para burada paylaşılmış

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yöneltilen tanık beyanları dikkat çekti. 14 Şubat’ta savcılığa bilgi veren bir tanık, açık hava reklam işleriyle ilgili Serdal Taşkın, Murat Ongun, Murat Kapki, Hüseyin Köksal, Necati Özkan ve Fatih Keleş’in haftada 2 gün Beylikdüzü Mado'da, haftada 2 gün de Köksal'ın Beylikdüzü'ndeki “Karsal Örme” adlı tekstil firmasında toplandığını söyledi.
Fabrikadaki toplantılara İmamoğlu’nun da katıldığı belirtildi: “Mado’nun alt katında halka kapalı bir oda vardı, burada toplanırlardı. Ongun ve Taşkın ellerinde içi para dolu olduğunu düşündüğüm çantalarla çıkarlardı. Bazen bu çantaları Serdal Taşkın'ın Vakıfbank Nişantaşı Şubesi'ndeki özel kasasına yatırdığını biliyorum. Aynı ekibin Hüseyin Köksal'ın Beylikdüzü'ndeki tekstil firmasında yine haftada 2 gün yaptığı toplantılara bizzat Ekrem İmamoğlu da katılırdı. Yine bu toplantılardan da ellerinde çantalarla çıktıklarına şahitlik ederim. İmamoğlu paraları Taşkın'a taşıttığından, bu çantaların arabada olduğunu gördüm. Bu gizli toplantılar genelde saat 23.00 ile 01.00 arası yapılırdı.”
HTS KAYITLARI DOĞRULADI
Bu tanık beyanına istinaden HTS kayıtları incelendi. İki veya daha fazla şüphelinin saat 23.00 ile 01.00 arasında “Adnan Kahveci Mh. Yavuz Sultan Selim Bulvarı Kubist AVM No: 51/52 Beykent/Beylikdüzü” adresinde faaliyet gösteren Beykent Mado’ya 2 bin metrelik alan içerisinde 154 farklı tarihe ait veri bulundu.
Kurultayda dağıtıldı
- Gizli Tanık Meşe, İmamoğlu’nun para trafiğini İBB Spor Başkanı Fatih Keleş ve İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz’ın yönettiğini anlattı. İBB İştirakler Başkanı Ertan Yıldız’ın Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş. dışındaki tüm ihaleleri belirlediğini kaydeden “Meşe”, “Yıldız, alınacak komisyonu Keleş’le belirler, sonra parayı toplarlar. CHP kurultayı döneminde toplanan bu para delegelere dağıtıldı. İşin başında Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan vardı. Finans kaynağının bir kısmı da BİMTAŞ üzerinden sağlandı” ifadelerini kullandı.