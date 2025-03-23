Para burada paylaşılmış

Fabrikadaki toplantılara İmamoğlu’nun da katıldığı belirtildi: “Mado’nun alt katında halka kapalı bir oda vardı, burada toplanırlardı. Ongun ve Taşkın ellerinde içi para dolu olduğunu düşündüğüm çantalarla çıkarlardı. Bazen bu çantaları Serdal Taşkın'ın Vakıfbank Nişantaşı Şubesi'ndeki özel kasasına yatırdığını biliyorum. Aynı ekibin Hüseyin Köksal'ın Beylikdüzü'ndeki tekstil firmasında yine haftada 2 gün yaptığı toplantılara bizzat Ekrem İmamoğlu da katılırdı. Yine bu toplantılardan da ellerinde çantalarla çıktıklarına şahitlik ederim. İmamoğlu paraları Taşkın'a taşıttığından, bu çantaların arabada olduğunu gördüm. Bu gizli toplantılar genelde saat 23.00 ile 01.00 arası yapılırdı.”