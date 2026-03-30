Samandağ’da tır devrildi: Sürücü yaralandı

Kaza; Samandağ ilçesi Mağaracık Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği asfalt yüklü tır, yol kenarına devrildi. Tırın devrilmesi üzerine sürücü araçta sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, itfaiye ekipleri tarafından cam kesilerek kurtarıldı ve ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.