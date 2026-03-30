Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Samandağ’da tır devrildi: Sürücü yaralandı

00:4530/03/2026, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Hatay’ın Samandağ ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Hatay’ın Samandağ ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Kaza; Samandağ ilçesi Mağaracık Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği asfalt yüklü tır, yol kenarına devrildi. Tırın devrilmesi üzerine sürücü araçta sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, itfaiye ekipleri tarafından cam kesilerek kurtarıldı ve ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.


#Hatay
#Samandağ
#kaza
#TIR
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hangi uçak seferleri iptal edildi? THY, AJet, Pegasus uçak seferleri iptal mi oldu? 30 mart 2026 Sabiha Gökçen iptal uçuşlar listesi ve sorgulama