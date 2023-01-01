Samsun’a yeni nesil şehir kütüphanesi

Birbirinden önemli eserleri kente kazandıran Samsun Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin en büyük kütüphanelerinden birini Atakum ilçesinde inşa ediyor. Eski Türk-İş Eğitim Merkezi’nin olduğu 27 bin 570 metrekare alanda yapılan kütüphane inşaatı hızla devam ediyor. Kütüphane tamamlandığında mimari tasarımının yanında çevreci uygulamaları ile de örnek gösterilecek.





ÖDÜLLÜ KÜTÜPHANEYE TEKNOLOJİK ALTYAPI

Yeni nesil modern kütüphane, sadece kitap alanı değil, her türden içeriğe sahip ve her yaş grubundan insana açık, yaşayan ve hizmet veren bir mekan olacak.

Modern ve estetik tasarımı, işlevselliğiyle dikkat çeken Şehir Kütüphanesi projesi, 2023 International Property Awards (Avrupa Gayrimenkul Ödülleri) Yarışması’nda ‘Avrupa’nın en iyi kamu binası mimarisi’ ödülünü aldı. 525 bin çeşit kitabı, 1098 kişilik oturma alanı, kitap kafesi, araştırma merkezi, sosyal mekanları, zekâ oyunları atölyesi, işitme ve görme engelli bireyler için oluşturulmuş özel donatılı salonları, yaşam merkezleri alanları, kitap, dergi, gazete gibi dijital yayınlar, kaynakları, her türlü bilgiye, araştırmalar ile veri tabanlarına online erişimi ve 7/24 sıcak çorba ikramıyla yeni nesil kütüphane, şimdiden tüm dikkatleri üzerine topluyor.

Kitap okumak ve ders çalışmak isteyen her yaş grubundan öğrencinin ilk tercihi olacak Şehir Kütüphanesi, güçlü teknolojik altyapısıyla şehrin prestijini artıracak.





KENDİ ELEKTRİĞİNİ GÜNEŞTEN ÜRETECEK

Kütüphanenin enerji ihtiyacı, optimum koşullarda dahi ışığı direkt elektriğe çeviren ‘Fotovoltaik’ sistemli güneş panellerinden karşılanacak. Projede ayrıca mini atık su arıtma sistemi de yer alıyor. Su tasarrufu sağlanması amacıyla özel olarak tasarlanan arıtma sistemi, yüzey sularını toplayarak arıtacak. Arıtılan su ise projenin yeşil alanlarının sulanmasında kullanılacak.



