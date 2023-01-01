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Samsun’da çocuğa cinsel istismar şüphelisine mahalleliden linç girişimi

Samsun’da küçük yaşta çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen şahsa mahalle sakinleri linç girişiminde bulundu. Darp sonucu sağ kolunda çatlak oluşan, çeşitli yerlerinden yaralanan şahıs hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

16:48 . 15/09/2023 Cuma
IHA
Samsun/İlkadım

Samsun/İlkadım

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, küçük yaşta çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen K.Y.’nin (60) evinin yanında toplanan mahalle sakinleri, şahsa linç girişiminde bulundu. K.Y. evine kaçarak canını kurtardı.

Yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı

Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis vatandaşları yatıştırmak için büyük gayret gösterdi. Polis tarafından kaçırılarak sivil polis aracına bindirilen K.Y., Gazi Devlet Hastanesine götürüldü. Darp sonucu sağ kolunda çatlak oluşan, çeşitli yerlerinden yaralanan şahıs hastanede tedavi altına alındı.

Mağdur çocuğun ifadesine başvurulduğu ve K.Y. hakkında gözaltı kararı bulunduğu öğrenildi.



#Samsun
#İlkadım
#Gazi Devlet Hastanesi
43 dakika önce
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