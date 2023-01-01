Samsun’da çocuğa cinsel istismar şüphelisine mahalleliden linç girişimi

Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis vatandaşları yatıştırmak için büyük gayret gösterdi. Polis tarafından kaçırılarak sivil polis aracına bindirilen K.Y., Gazi Devlet Hastanesine götürüldü. Darp sonucu sağ kolunda çatlak oluşan, çeşitli yerlerinden yaralanan şahıs hastanede tedavi altına alındı.