Gündem Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Türkiyenin bulduğu gaz rezervine ilişkin CHPlilerin sözlerine sert tepki gösterdi Neye inanıyorlar ki zaten
POLİTİKA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Türkiye'nin bulduğu gaz rezervine ilişkin CHP'lilerin sözlerine sert tepki gösterdi: Neye inanıyorlar ki zaten

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın Karadeniz'de bulunan gaz rezervinin arttığına ilişkin açıklamasının ardından CHP'lilerin eleştirilerine Sanayi ve Taknoloji Bakanı Mustafa Varank sert tepki gösterdi. Televizyon programına bağlanan Varank, CHP'lilerin 'gaz rezervi yalan' iddialarına ilişkin, "Kilyos limanını yaparken en fazla uğraştığımız CHP'li vekiller oldu" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Türkiyenin bulduğu gaz rezervine ilişkin CHPlilerin sözlerine sert tepki gösterdi: Neye inanıyorlar ki zaten
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge programında 'CHP'nin gaz rezervi yalan' iddialarına sert yanıt verdi.

'NEYE İNANIYOR Kİ ZATEN'

CHP'lilerin iddialarına ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "CHP neye inanıyor ki zaten" diyen Bakan Varank sözlerini şöyle sürdürdü: Kilyos limanını yaparken en fazla uğraştığımız CHP'li vekiller oldu. Gaz keşfinden sonra bu gazı karayla buluşturuyoruz. Siyasi liderlik çok önemli. Bu proje bunları anlatan çok önemli bir proje. Oradaki işin büyüklüğünü görmek için gidip görmek lazım. Bu iş ekonomik anlamda çok büyük katkı sağlayacak. Gaz keşfi Türkiye'nin üretiminde sıçrama sağlamış olacak" dedi.

Bakan Varank: Teknoloji görmek isteyen Kayseri'ye gelebilir
GÜNDEM
Bakan Varank: Teknoloji görmek isteyen Kayseri'ye gelebilir

Bakan Varank: 2023 yılında özel sektöre destek 10 milyar lirayı geçecek
EKONOMİ
Bakan Varank: 2023 yılında özel sektöre destek 10 milyar lirayı geçecek
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Yılbaşından itibaren hangi düzenlemeler yürürlüğe girecek?
İki kişi yolafırlayıp can verdi

İki kişi yola
fırlayıp can verdi

​Ankara'nın Altındağ ilçesinde feci kaza.
EYTde emeklimaaşı için üçlü formül

Enflasyon farkıyla maaş tablosu ortaya çıktı.

​Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a sert tepki.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilikte yaş şartı olmadığını müjdeledi.

Suriye ile yürütülen görüşmelere ilişkin ilk açıklama.

​Doğal gaz başarısı 51 gemiye ulaşan dev filoyla geldi.

​Kılıçdaroğlu Akşener'e resti çekti.

​Ferhat Ünlü 'MİT Efsanesi'nde istihbaratı anlattı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.