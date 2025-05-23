Sanchez geliyor

Gazze kasabı Netanyahu yavaş yavaş köşeye sıkışırken, Türkiye’ye önemli bir ziyaret gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul’da İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’i kabul edecek. İki lider Türkiye ile İspanya arasındaki ikili ilişkileri masaya yatıracak. Erdoğan-Sanchez görüşmesinin ana gündem maddesi ise İsrail’in Gazze’ye saldırıları olacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan katıldığı her platformda Gazze’deki zulmü gündeme getirirken, Sanchez de İsrail hükümetine karşı açıklamalarıyla bilinen Avrupalı liderlerden. Sanchez, İsrail hükümetine karşı ittifaklarını güçlendirmeye çalışıyor.