Gündem Şehidin kanı yerde kalmadı 3 terörist öldürüldü
POLİTİKA

​Şehidin kanı yerde kalmadı: 3 terörist öldürüldü

Şehidin kanı yerde kalmadı: 3 terörist öldürüldü

Mardin Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'yı şehit eden 3 teröristin Ömerli ilçesindeki operasyonda etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Haber Merkezi AA
Mardin Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva
Mardin Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva

Mardin Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'yı şehit eden 3 teröristin Ömerli ilçesindeki operasyonda etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakan Süleyman Soylu da, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından açıklama yaptı.

Bakan Soylu,PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Mardin Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva’nın kanının yerde kalmadığını belirterek, "Kıymetli arkadaşım, Tufan Müdürüm, kanın yerde kalmadı. 3’ü de leş olarak alındı! Mekanın cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Şehit Kansuva, bugün Ankara’da toprağa verilecek.

Özel Harekat Şube Müdürü Kansuva tekbirlerle uğurlandı
OYNAT 01:30
Özel Harekat Şube Müdürü Kansuva tekbirlerle uğurlandı
Mardin'in Ömerli ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen Mardin Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'nın cenazesi dün akşam saatlerinde tekbirlerle defnedileceği Sakarya'ya uğurlandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından paylaştığı mesajda, 'Kıymetli arkadaşım, Tufan Müdürüm, kanın yerde kalmadı... 3'ü de leş olarak alındı! Mekanın cennet olsun.' notunu düştü.


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