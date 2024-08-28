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Sekiz yaşındaki Narin'in kaybolmasına ilişkin soruşturmada flaş gelişme! Bakan Tunç duyurdu: Bir kişi gözaltına alındı

Diyarbakır'da geçtiğimiz hafta kaybolan sekiz yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları sürerken olaya ilişkin başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini belirterek bir kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

19:58 - 28/08/2024 Çarşamba
AA
Narin Güran
Narin Güran

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 8 yaşındaki Narin Güran'ın Diyarbakır'ın merkeze bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolmasına ilişkin soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini, şu anda 1 kişinin gözaltında olduğunu bildirdi.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu ifadelere yer verdi:

"Diyarbakır'ın merkeze bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 8 yaşındaki Narin Güran evladımızın kaybolmasıyla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çok yönlü şekilde sürdürülmektedir. Soruşturma kapsamında şu anda 1 kişi gözaltındadır. Olayın açıklığa kavuşturulması için her ayrıntı dikkatle incelenmekte olup, titizlikle sürdürülen soruşturmada ifade alma işlemleri de devam etmektedir. Temennimiz Narin evladımızın bir an önce sağ salim şekilde bulunmasıdır."



#Narin Güran
#Adalet Bakanı
#Yılmaz Tunç
#Diyarbakır
#Soruşturma
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