Şelale göletinde feci son: 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Ordu’da serinlemek için arkadaşlarıyla Gökçegelin Şelalesi’nin göletine giren 16 yaşındaki A.K., bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, AFAD, itfaiye ve dalgıç polis ekiplerinin çalışması sonucu gencin cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye, dalgıç polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin araması sonucunda A.K'nin cesedine ulaşıldı.
A.K'nin cenazesi, Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.