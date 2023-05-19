Solda gözler onda

Mustafa Sarıgül.
2019’da koptuğu CHP’den 14 Mayıs’ta Erzincan milletvekili seçilen Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP’nin ittifakla Meclis’e taşıdığı çok sayıda isim arasında yeni dönemde en fazla konuşulacaklardan biri.
28 Mayıs sonrası iç hesaplaşmanın beklendiği CHP’de hem geçmişteki liderlik iddiası hem de parlamento ve yerel yönetim tecrübesi nedeniyle Sarıgül’ün yıldızının parlaması bekleniyor. Solun SHP, DSP, CHP gibi adreslerinde geçmişte İstanbul’dan milletvekili ve Şişli Belediye Başkanı olarak seçilen Sarıgül, yıllar sonra parlamentoya bu kez memleketi Erzincan’dan girdi. Son dönem siyasetinde TikTok videolarıyla adını duyuran Sarıgül, CHP’nin Erzin-can’da oy artı-şında da etkili oldu.