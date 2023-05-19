Solda gözler onda

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28 Mayıs sonrası iç hesaplaşmanın beklendiği CHP’de hem geçmişteki liderlik iddiası hem de parlamento ve yerel yönetim tecrübesi nedeniyle Mustafa Sarıgül’ün yıldızının parlaması bekleniyor.

Nur Banu Aras
04:00 . 19/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
Mustafa Sarıgül.

Mustafa Sarıgül.

2019’da koptuğu CHP’den 14 Mayıs’ta Erzincan milletvekili seçilen Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP’nin ittifakla Meclis’e taşıdığı çok sayıda isim arasında yeni dönemde en fazla konuşulacaklardan biri.

28 Mayıs sonrası iç hesaplaşmanın beklendiği CHP’de hem geçmişteki liderlik iddiası hem de parlamento ve yerel yönetim tecrübesi nedeniyle Sarıgül’ün yıldızının parlaması bekleniyor. Solun SHP, DSP, CHP gibi adreslerinde geçmişte İstanbul’dan milletvekili ve Şişli Belediye Başkanı olarak seçilen Sarıgül, yıllar sonra parlamentoya bu kez memleketi Erzincan’dan girdi. Son dönem siyasetinde TikTok videolarıyla adını duyuran Sarıgül, CHP’nin Erzin-can’da oy artı-şında da etkili oldu.


'Kılıçdaroğlu'na suikast' tezgâhından CHP çıktı: Gözaltına alınan şüphelinin kendi tuttukları adam olduğu deşifre edildi
'Kılıçdaroğlu'na suikast' tezgâhından CHP çıktı: Gözaltına alınan şüphelinin kendi tuttukları adam olduğu deşifre edildi

14 Mayıs seçimleri öncesinde CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun suikaste uğrayacağı algısı oluşturuldu. Samsun'da çelik yelek giyen Kılıçdaroğlu'nun daha sonraki durağı olan Tandoğan mitinginde, alanın fotoğraflarını çektiği tespit edilen bir emekli özel kuvvetler mensubu Ankara Emniyeti tarafından gözaltına alındı. Kılıçdaroğlu'nun avukatı, suikast iddialarının olduğunu gözaltına alınan emekli askerinde bu suikastlerle bağlantılı olduğunu belirten bir dilekçe vererek şikayetçi oldu. Polis, gözaltındaki emekli özel kuvvetler mensubunun telefonunu inceleyince şüphelinin CHP tarafından bir güvenlik şirketi aracılığıyla tutulduğunu ortaya çıkardı. Emekli askerin CHP ile bütün bağlantıları deşifre olunca Kılıçdaroğlu'nun avukatı "telefonunun imajını almayın şikayetten vazgeçiyoruz" diyerek yeni bir dilekçe vererek şikayetten vazgeçti.



#Seçim
#CHP
#Mustafa Sarıgül
1 saat önce
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