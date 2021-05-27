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POLİTİKA

Bakan Soylu: Biz intikam alınacak adamlarız ülkeyi terörün vesayeti altına almak istediler izin vermedik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in kendisi hakkındaki iddialarına ilişkin, "Biz intikam alınacak adamlarız, ülkeyi terörün vesayeti altına almak istediler müsaade etmedik. Hiçbir şey gizli kalmaz kalmayacaktır. Ekşi yemedim karnım ağrımıyor." açıklamasını yaptı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Rize ziyaretinde gördüğü tepkiye de değinen Soylu, "Burada provokasyona açık adım atıldığı ortada. Hayatımdaki en zor günlerden birini yaşadım. Bir şey olur mu, olmaz mı diye" şeklinde konuştu.

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​Son dakika haberi: Bakan Süleyman Soylu: Biz intikam alınacak adamlarız ülkeyi terörün vesayeti altına almak istediler izin vermedik
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM'de düzenlenen "Kadına Karşı Şiddeti Araştırma Komisyonu"nda konuştu.

Bakan Soylu, 27 Mayıs darbesi ile ilgili, “Bugün 27 Mayıs Türkiye’de yalan ve iftiralar üzerinden başbakan asıldı bakanlar asıldı. 27 Mayıs süreci günceldir” ifadelerini kullandı.

"Ekşi yemedim karnım ağrımıyor. Biz intikam alınacak adamlarız"

Bakan Soylu, Bataklık operasyonuna ve organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in iddialarına ilişkin, "Kim yolsuzluk ve hırsızlık yapıyorsa Allah belasını versin. Hiçbir şey gizli kalmaz kalmayacaktır. Ekşi yemedim karnım ağrımıyor. Biz intikam alınacak adamlarız. Bu ülkeyi terörün vesayeti altına almak istediler müsaade etmedik. Kimin ayağına bastığımızı biliyoruz, organize suçlarla ilgili" dedi.

"Hayatımdaki en zor günlerden birini yaşadım"

Akşener'in İkizdere ziyaretine de değinen Bakan Soylu, "Burada provokasyona açık adım atıldığı ortada. Hayatımdaki en zor günlerden birini yaşadım. Bir şey olur mu, olmaz mı diye" şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanı Soylu: Bataklık operasyonu içerisinde FETÖ var ve buna ulaştık
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İçişleri Bakanı Soylu: Bataklık operasyonu içerisinde FETÖ var ve buna ulaştık

Bakan Soylu merak edilen sorulara canlı yayında yanıt verdi
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Bakan Soylu merak edilen sorulara canlı yayında yanıt verdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Peker tecavüzden dolayı karakola götürülüyor ama dosya kapatılıyor
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Peker tecavüzden dolayı karakola götürülüyor ama dosya kapatılıyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu HaberTürk'te katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Sedat Peker'le ilgili olarak, 'Bu kadar cürmün içinde olan bir kişi, tecavüz ediyor bir kıza. Karakola gidiyor, emniyette teşhis ediyor. Dosya orada kapanıyor' dedi. Programdaki bir gazetecinin 'Peker için mi böyle bir iddianız var?' sorunu ise, 'Benim iddiam yok, belge var' şeklinde yanıtladı.

Bakan Soylu, suç örgütü lideri Sedat Peker’in neden koruma talep ettiğinin perde arkasını anlattı
OYNAT 04:24
Bakan Soylu, suç örgütü lideri Sedat Peker’in neden koruma talep ettiğinin perde arkasını anlattı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'e neden koruma verildiğinin perde arkasını anlattı. DHKP-C terör örgütünün tehdidi gerekçesi ile Sedat Peker'in talepte bulunduğunun altını çziden Soylu, “Koruma nasıl verildi? 2015'te DHKP-C'nin Peker'e tehdidi var. Komisyon bir araya gelerek kendisine koruma veriyor. Gerek organize suç örgütlerinin mensupları, liderleri, gerekse bu konularda iktidarı ve siyaseti istismar etmek isteyenler yanaşırlar, kendi meşguliyet alanlarını, sivil toplum örgütlerini, iş alemini oluşturmaya çalışırlar. Amaçları nedir? Sedat Peker'in korumaya mı ihtiyacı var? Amacı ne? Tam da bahsettiğimiz.” dedi.
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