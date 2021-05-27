Bakan Soylu: Biz intikam alınacak adamlarız ülkeyi terörün vesayeti altına almak istediler izin vermedik
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in kendisi hakkındaki iddialarına ilişkin, "Biz intikam alınacak adamlarız, ülkeyi terörün vesayeti altına almak istediler müsaade etmedik. Hiçbir şey gizli kalmaz kalmayacaktır. Ekşi yemedim karnım ağrımıyor." açıklamasını yaptı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Rize ziyaretinde gördüğü tepkiye de değinen Soylu, "Burada provokasyona açık adım atıldığı ortada. Hayatımdaki en zor günlerden birini yaşadım. Bir şey olur mu, olmaz mı diye" şeklinde konuştu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM'de düzenlenen "Kadına Karşı Şiddeti Araştırma Komisyonu"nda konuştu.
Bakan Soylu, 27 Mayıs darbesi ile ilgili, “Bugün 27 Mayıs Türkiye’de yalan ve iftiralar üzerinden başbakan asıldı bakanlar asıldı. 27 Mayıs süreci günceldir” ifadelerini kullandı.
"Ekşi yemedim karnım ağrımıyor. Biz intikam alınacak adamlarız"
Bakan Soylu, Bataklık operasyonuna ve organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in iddialarına ilişkin, "Kim yolsuzluk ve hırsızlık yapıyorsa Allah belasını versin. Hiçbir şey gizli kalmaz kalmayacaktır. Ekşi yemedim karnım ağrımıyor. Biz intikam alınacak adamlarız. Bu ülkeyi terörün vesayeti altına almak istediler müsaade etmedik. Kimin ayağına bastığımızı biliyoruz, organize suçlarla ilgili" dedi.
"Hayatımdaki en zor günlerden birini yaşadım"
Akşener'in İkizdere ziyaretine de değinen Bakan Soylu, "Burada provokasyona açık adım atıldığı ortada. Hayatımdaki en zor günlerden birini yaşadım. Bir şey olur mu, olmaz mı diye" şeklinde konuştu.