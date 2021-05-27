Bakan Soylu: Biz intikam alınacak adamlarız ülkeyi terörün vesayeti altına almak istediler izin vermedik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM'de düzenlenen "Kadına Karşı Şiddeti Araştırma Komisyonu"nda konuştu.

Bakan Soylu, 27 Mayıs darbesi ile ilgili,

ifadelerini kullandı.

"Ekşi yemedim karnım ağrımıyor. Biz intikam alınacak adamlarız"

Bakan Soylu, Bataklık operasyonuna ve organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in iddialarına ilişkin, "Kim yolsuzluk ve hırsızlık yapıyorsa Allah belasını versin. Hiçbir şey gizli kalmaz kalmayacaktır. Ekşi yemedim karnım ağrımıyor. Biz intikam alınacak adamlarız. Bu ülkeyi terörün vesayeti altına almak istediler müsaade etmedik. Kimin ayağına bastığımızı biliyoruz, organize suçlarla ilgili" dedi.

"Hayatımdaki en zor günlerden birini yaşadım"

Akşener'in İkizdere ziyaretine de değinen Bakan Soylu, "Burada provokasyona açık adım atıldığı ortada. Hayatımdaki en zor günlerden birini yaşadım. Bir şey olur mu, olmaz mı diye" şeklinde konuştu.

GÜNDEM İçişleri Bakanı Soylu: Bataklık operasyonu içerisinde FETÖ var ve buna ulaştık

GÜNDEM Bakan Soylu merak edilen sorulara canlı yayında yanıt verdi

OYNAT 01:30 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Peker tecavüzden dolayı karakola götürülüyor ama dosya kapatılıyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu HaberTürk'te katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Sedat Peker'le ilgili olarak, 'Bu kadar cürmün içinde olan bir kişi, tecavüz ediyor bir kıza. Karakola gidiyor, emniyette teşhis ediyor. Dosya orada kapanıyor' dedi. Programdaki bir gazetecinin 'Peker için mi böyle bir iddianız var?' sorunu ise, 'Benim iddiam yok, belge var' şeklinde yanıtladı. BiP'te paylaş

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