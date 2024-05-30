Soykırım destekçisi Azra Kohen'in yayınevi Everest'ten tepkiler sonrası ilk açıklama: Kitaplarını satıştan kaldırdı

Soykırımcı İsrail ordusu, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) 'saldırıları durdurma' kararına rağmen katliamlarına devam ediyor.
Son olarak Refah'taki çadır kentteki füzeli saldırıda çoğunluğu çocuk ve kadın en az 45 Filistinli uykularında diri diri yanarak can verdi.
Refah'taki katliama dünyanın dört bir yanından tepki yağdı.
Dünya terör devleti İsrail'in alçak saldırısını kınarken sözde yazar Azra Kohen'den skandal bir Filistin açıklaması geldi.
Kohen, Filistin annelerin çocuklarını bilerek öldürttüğü iftirasına imza atan sözleriyle adeta infiale neden oldu.
'Çocuklarını bombaların atılacağı yerlere bilerek götürüyorlar'
Kohen dehşete düşüren açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
- "Kendi yavrusunu bombanın atılacağı megafonla ile 3 saat önceden duyurulan ve bas bas çağrılan yere götürüp bombanın atılacağı yere oturtup köşeye geçip videosunu çekebilecek içerikte olan herkesi yok olmasını diliyorum. Ve o çocukların kurtarılması için her gün dua ediyorum. Onları bomba bölgesine videolarını çekmek için koyan o iğrenç yaratıklardan kurtarılmaları için. İnsan analiz kabiliyeti olan çekilen bir videonun koşullarınız analiz edebilecek içerikte bir varlık olmalı. Olanı olduğu gibi görmenizi dilerim. Yavrusunu korumayan yem eden hiçbir kimse yaşamı hak etmiyor."
Katliama kılıf uydurmaya devam etti
Azra Kohen son yayınladığı video ile daha fazla skandala imza atarak siyonist ve soykırım seviciliğini bir üst boyuta taşıdı. Çocukların, içerik çekmek için Filistinliler tarafından kurban edildiği yalanını söyleyen Kohen, "Video çekebilmek için çocuklar istismar ediliyor" dedi. Siyonist Kohen, "Biz paylaşalım diye çocuklar öldürülüyor" açıklamasını yaptı.
Geçmişte de benzer ifadeler kullandı
Kohen'in, geçtiğimzi dönemde de Filistinlileri benzer sözlerle hedef aldığı ortaya çıktı.
Kohen, o dönemki paylaşımında ise, "Kendi soyunu korumayan her ulus lanetlenir ve tabii kendi soyunu demagoji için kullanan, bomba atılacağı anons edildiği halde, bölge uyarıldığı halde çocukları köşelere koyup ellerinde kamera ile bekleyen bu kişilerin yok olmasını diliyorum. Kendi çıplak ellerimle yok olmalarına yardım edecek kadar..." ifadelerini kullanmıştı.
Vicdan sahibi insanlar İsrail destekçisi Azra Kohen'e ve Kohen'in; Fi, Çi, Pi, Aeden ve Gör Beni isimli tartışmalı kitaplarının yayımcılığını üstlenen Everest Yayınları'na sosyal medya platformları X (Twitter) ve Instagram'da tepki üstüne tepki gösterdi.
Everest Yayınları Instagram gönderilerini yorumlara kapattı
Sosyal medya kullanıcıları, Kohen gibi İsrail terörüne kılıf uyduran bir yazar ile iş birliği yapan Everest Yayınları'na derhal Kohen ile iş birliğini bitirmesi ve kitaplarını toplatması için çağrıda bulundu. Ancak yayınevi gelen tepkilerin ardından Instagram hesabındaki gönderilerini yorumlara kapattı.
Tepkiler dinmeyince açıklama yaptı: Azra Kohen diyemedi
Everest Yayınları, Azra Kohen'e olan tepkilerin dinmemesi üzerine bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Filistin halkına uygulanan soykırımı lanetliyoruz. En zalim silahlarla, başta çocuklara ve kadınlara olmak üzere, tüm Filistin halkına uygulanan bu durum bir insanlık suçudur. Bütün yazarlarımızdan da, en ufak bir ama, fakat olmaksızın bizimle aynı görüşte olduğuna inanıyoruz. Bu konuda, bu büyük insanlık suçunu meşrulaştıran ya da öven hiç kimsenin yayın grubumuz bünyesinde yer alamayacağını kamuoyunun bilmesini isteriz." ifadelerine yer verildi. Sosyal medya kullanıcıları açıklamada Azra Kohen ismine yer verilmemesine de tepki gösterdi.
Kitap satışını durdurdu
Açıklama sonrası sözde yazarın kitaplarının da web sitesinden kaldırıldığı görüldü.