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Soykırım destekçisi Azra Kohen'in yayınevi Everest'ten tepkiler sonrası ilk açıklama: Kitaplarını satıştan kaldırdı

Terör devleti İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamlarda Filistinli anne ve babaların çocuklarını görüntü vermek için 'yem' olarak kullandıklarını öne sürerek 'soykırıma kılıf uyduran' siyonist yazar Azra Kohen'e tepkiler çığ gibi büyüyor. Vicdan sahibi vatandaşların isyanı sonrası birçok kitapevi harekete geçerek sözde yazarın kitaplarını satıştan kaldırdı. Gözler ise soykırım destekçisi Kohen'in yayınevi olan Everest'e çevrildi. Everest Yayınları, gelen ilk tepkiler sonrası Instagram hesabındaki gönderilerini yorumlara kapattı. Ancak katliam karşıtı vatandaşların baskısına dayanamayan yayınevi geç de olsa bir açıklama paylaştı. 'Azra Kohen'in adının geçirilmediği açıklamada, "İnsanlık suçunu meşrulaştıran hiç kimsenin yayın grubumuz bünyesinde yer alamayacağını kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi. Everest Yayınları'nın internet sitesinde de Azra Kohen'in kitaplarının satıştan kaldırıldığı görüldü.

16:47 - 30/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 16:50 - 30/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Duyarlı vatandaşlar Azra Kohen'le iş birliği yapan yayınevine tepki göstermişti.
Duyarlı vatandaşlar Azra Kohen'le iş birliği yapan yayınevine tepki göstermişti.

Soykırımcı İsrail ordusu, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) 'saldırıları durdurma' kararına rağmen katliamlarına devam ediyor.

Son olarak Refah'taki çadır kentteki füzeli saldırıda çoğunluğu çocuk ve kadın en az 45 Filistinli uykularında diri diri yanarak can verdi.

Refah'taki katliama dünyanın dört bir yanından tepki yağdı.

Dünya terör devleti İsrail'in alçak saldırısını kınarken sözde yazar Azra Kohen'den skandal bir Filistin açıklaması geldi.

Kohen, Filistin annelerin çocuklarını bilerek öldürttüğü iftirasına imza atan sözleriyle adeta infiale neden oldu.

'Çocuklarını bombaların atılacağı yerlere bilerek götürüyorlar'

Kohen dehşete düşüren açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

  • "Kendi yavrusunu bombanın atılacağı megafonla ile 3 saat önceden duyurulan ve bas bas çağrılan yere götürüp bombanın atılacağı yere oturtup köşeye geçip videosunu çekebilecek içerikte olan herkesi yok olmasını diliyorum. Ve o çocukların kurtarılması için her gün dua ediyorum. Onları bomba bölgesine videolarını çekmek için koyan o iğrenç yaratıklardan kurtarılmaları için. İnsan analiz kabiliyeti olan çekilen bir videonun koşullarınız analiz edebilecek içerikte bir varlık olmalı. Olanı olduğu gibi görmenizi dilerim. Yavrusunu korumayan yem eden hiçbir kimse yaşamı hak etmiyor."

Katliama kılıf uydurmaya devam etti

Azra Kohen son yayınladığı video ile daha fazla skandala imza atarak siyonist ve soykırım seviciliğini bir üst boyuta taşıdı. Çocukların, içerik çekmek için Filistinliler tarafından kurban edildiği yalanını söyleyen Kohen, "Video çekebilmek için çocuklar istismar ediliyor" dedi. Siyonist Kohen, "Biz paylaşalım diye çocuklar öldürülüyor" açıklamasını yaptı.



Geçmişte de benzer ifadeler kullandı

Kohen'in, geçtiğimzi dönemde de Filistinlileri benzer sözlerle hedef aldığı ortaya çıktı.

Kohen, o dönemki paylaşımında ise, "Kendi soyunu korumayan her ulus lanetlenir ve tabii kendi soyunu demagoji için kullanan, bomba atılacağı anons edildiği halde, bölge uyarıldığı halde çocukları köşelere koyup ellerinde kamera ile bekleyen bu kişilerin yok olmasını diliyorum. Kendi çıplak ellerimle yok olmalarına yardım edecek kadar..." ifadelerini kullanmıştı.

Kohen'in bir başka paylaşımı ise şöyle:


Vicdan sahibi insanlar İsrail destekçisi Azra Kohen'e ve Kohen'in; Fi, Çi, Pi, Aeden ve Gör Beni isimli tartışmalı kitaplarının yayımcılığını üstlenen Everest Yayınları'na sosyal medya platformları X (Twitter) ve Instagram'da tepki üstüne tepki gösterdi.


Everest Yayınları Instagram gönderilerini yorumlara kapattı

Sosyal medya kullanıcıları, Kohen gibi İsrail terörüne kılıf uyduran bir yazar ile iş birliği yapan Everest Yayınları'na derhal Kohen ile iş birliğini bitirmesi ve kitaplarını toplatması için çağrıda bulundu. Ancak yayınevi gelen tepkilerin ardından Instagram hesabındaki gönderilerini yorumlara kapattı.

Tepkiler dinmeyince açıklama yaptı: Azra Kohen diyemedi

Everest Yayınları, Azra Kohen'e olan tepkilerin dinmemesi üzerine bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Filistin halkına uygulanan soykırımı lanetliyoruz. En zalim silahlarla, başta çocuklara ve kadınlara olmak üzere, tüm Filistin halkına uygulanan bu durum bir insanlık suçudur. Bütün yazarlarımızdan da, en ufak bir ama, fakat olmaksızın bizimle aynı görüşte olduğuna inanıyoruz. Bu konuda, bu büyük insanlık suçunu meşrulaştıran ya da öven hiç kimsenin yayın grubumuz bünyesinde yer alamayacağını kamuoyunun bilmesini isteriz." ifadelerine yer verildi. Sosyal medya kullanıcıları açıklamada Azra Kohen ismine yer verilmemesine de tepki gösterdi.

Kitap satışını durdurdu

Açıklama sonrası sözde yazarın kitaplarının da web sitesinden kaldırıldığı görüldü.



İsmail Kılıçarslan'dan Everest Yayınları'na Azra Kohen çağrısı: İnsanlığınız varsa kitaplarını satıştan çekersiniz

Terör devleti İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik soykırım saldırılarında çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 36 bini aşkın Filistinli şehit oldu. İsrail'in son olarak sivilleri göçe zorladığı Refah'ta yer alan kampa düzenlediği saldırıda, bebeklerin kafası koptu, insanlar diri diri yanarak can verdi. Yazar Azra Kohen, 46 kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan sonra bir takipçisine verdiği cevapta skandal ifadeler kullandı. Filistinlilerin çocuklarını, bombaların atılacağı yerlere 'uyarılar yapılmasına rağmen bilerek götürdüğünü' iddia eden Kohen, "Yavrusunu korumayan yem eden hiçbir kimse yaşamı hak etmiyor." dedi. Kohen'in söz konusu skandal çıkışı tvnet'te ekranlara gelen Siyaseten programında ele alındı. Katil İsrail'e arka çıkan söylemlerde bulunan Kohen'i sert sözlerle eleştiren Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, "Allah'ın laneti senin üzerine olsun. Bugünden itibaren Azra Kohen'le ilgili sorunum var benim. Niye çünkü Siyonist olduğu ortaya çıktı. Bugünden itibaren Everest Yayınları'na baskı yapacağım. 'Şu kadarcık insanlığınız varsa yarın bütün kitaplarını satıştan çekersiniz' diye. Yarından itibaren Milli Eğitim Bakanlığına 'eğer bir kere daha bu kadını herhangi bir etkinliğinizde görürsem sizin kim olduğunuza bakmadan feryadı figan koparacağım' diye yarın söyleyeceğim." dedi. Kılıçarslan, Gazeteci Ersin Çelik'in, "Vatandaşlıktan çıkarılması gerekmiyor mu?" söylemlerine de, "Tabi ki de gerekiyor." ifadeleriyle destek verdi.

Kitabevleri İsrail'i aklamaya çalışan siyonist Azra Kohen'in infiale neden olan sözlerine sessiz kalmadı

Eli kanlı terör devleti İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'de onbinlerce masum insanı katlederken siyonist yazar Azra Kohen "Yavrusunu koruyamayan herkesin ölmesini diliyorum" sözleriyle soykırımcı İsrail'i değil bombalar altıda can veren Gazzelileri suçlamıştı. İnfial uyandıran skandal sözler sonrası online kitap alışveriş plaformu Kitapyurdu, Kohen'e ait kitapları satıştan kaldırırdı. Taksim Kitabevi de sessiz kalmayarak Alfa Kitap, Everest Kitap ve Kapı Yayınları'nı uyardı. Taksim Kitabevi, ''Azra Kohen adlı vicdansız kişiyle ilgili alacağınız karara kadar, Alfa Yayın Grubunun hiçbir kitabını satmayacağız'' dedi. Kohen'in yayınevi Everest ise tepkiler sonrası Instagram paylaşımlarını yoruma kapattı.

Yazar Azra Kohen'den skandal 'Filistin' sözleri: Çocuklarını bombaların atılacağı yerlere bilerek götürüyorlar

Terör devleti İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik soykırım saldırılarında çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 36 bini aşkın Filistinli şehit oldu. İsrail'in son olarak sivilleri göçe zorladığı Refah'ta yer alan kampa düzenlediği saldırıda, bebeklerin kafası koptu, insanlar diri diri yanarak can verdi. Yazar Azra Kohen, 46 kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan sonra bir takipçisine verdiği yanıtta skandal ifadeler kullandı. Filistinlilerin çocuklarını, bombaların atılacağı yerlere 'uyarılar yapılmasına rağmen bilerek götürdüğünü' söyleyen Kohen, "Yavrusunu korumayan yem eden hiçbir kimse yaşamı hak etmiyor" dedi.





#Azra Kohen
#Everest Yayınları
#Filistin
#İsrail
#Soykırım
#Katliam
#Siyonizm
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