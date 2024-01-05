Suriyelilere anaokulu iddiası da yalan çıktı

İddiaların doğu olmadığı belirtilen açıklamada, “Proje, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Müdürlüğü’nce onaylanmış, akabinde Bornova Belediyesinden ruhsat alınmıştır. Yapımına başlanan söz konusu anaokulunun Suriyeliler için inşa edildiği iddiası tamamen gerçek dışı olup, vaziyet planına göre hiçbir ağaca da zarar verilmemiştir. Anaokulunun yapımı tamamlandığında, 200 okul öncesi öğrencisi, eğitim-öğretim faaliyetlerinden yararlanacaktır” ifadelerine yer verildi.

CHP Genel Başkanı Özgül Özel ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer konu ile ilgili spekülasyona başvurdu. Özel, “Bornova Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı’nın, öğrencilerinin ve velilerinin yanında bu rezaletin karşısındayız” derken, Soyer ise, Bornova Belediyesi’nin verdiği ruhsatı göz ardı ederek, “Bornova Belediyesi’ne mühürleme işlemini yerine getirmesi için resmi yazımızı ilettik” açıklamasını yaptı.