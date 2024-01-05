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Suriyelilere anaokulu iddiası da yalan çıktı

Sosyal medyadaki sığınmacı karşıtlığı yeni bir yalanla yüzünü gösterdi. “Suriyelilere anaokulu yapmak için İzmir Bornova Anadolu Lisesinin korusuna kıyılıyor” iddiası yalan çıktı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, inşa edilecek anaokulundan bölgedeki okul öncesi eğitim ihtiyacı olan 200 İzmirli çocuğun faydalanacağını açıkladı.

Haber Merkezi
04:00 - 5/01/2024 Cuma
Güncelleme: 05:23 - 5/01/2024 Cuma
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İddiaların doğu olmadığı belirtilen açıklamada, “Proje, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Müdürlüğü’nce onaylanmış, akabinde Bornova Belediyesinden ruhsat alınmıştır. Yapımına başlanan söz konusu anaokulunun Suriyeliler için inşa edildiği iddiası tamamen gerçek dışı olup, vaziyet planına göre hiçbir ağaca da zarar verilmemiştir. Anaokulunun yapımı tamamlandığında, 200 okul öncesi öğrencisi, eğitim-öğretim faaliyetlerinden yararlanacaktır” ifadelerine yer verildi.


YİNE SPEKÜLASYON PEŞİNDELER

CHP Genel Başkanı Özgül Özel ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer konu ile ilgili spekülasyona başvurdu. Özel, “Bornova Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı’nın, öğrencilerinin ve velilerinin yanında bu rezaletin karşısındayız” derken, Soyer ise, Bornova Belediyesi’nin verdiği ruhsatı göz ardı ederek, “Bornova Belediyesi’ne mühürleme işlemini yerine getirmesi için resmi yazımızı ilettik” açıklamasını yaptı.


#İzmir
#anaokulu
#sosyal medya
#sığınmacı karşıtlığı
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