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Suudi Arabistan'da Kurban Bayramı 6 Haziran'da başlayacak

Suudi Arabistan'da Kurban Bayramı 6 Haziran'da başlayacak

21:5127/05/2025, Salı
AA
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Zilhicce ayının başlangıcını gösteren hilal görüldü.
Zilhicce ayının başlangıcını gösteren hilal görüldü.

Suudi Arabistan Yüksek Mahkemesi Zilhicce ayının başladığını gösteren hilalin görüldüğünü onaylayarak Kurban Bayramını 6 Haziran olarak duyurdu. Hicri takvime göre Kurban Bayramı, Zilhicce ayının 10'uncu günü sabah namazı vaktinden sonra başlayıp 13'üncü günün ikindi namazı vaktinde sona eriyor.

Suudi Arabistan, yarının Zilhicce ayının ilk günü olduğunu, Kurban Bayramı'nın da 6 Haziran Cuma günü başlayacağını duyurdu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Yüksek Mahkemesi, Zilhicce ayının başladığını gösteren hilalin görüldüğünü onayladı.

Yarının, hac ibadetinin yapıldığı Zilhicce ayının ilk günü olduğu ifade edilirken, Hicri 1446 Zilhicce'nin 9'uncu günü olan 5 Haziran Perşembe'nin arife günü, 6 Haziran Cuma'nın ise Kurban Bayramı'nın birinci günü olduğu bildirildi.

28 Mayıs'ın hac ibadetinin yapıldığı Zilhicce ayının ilk günü olduğu ifade edildi.
Açıklamada, mukaddes günlerde Müslümanlara
"Allah'ın razı olacağı ameller işleme"
çağrısında bulunulurken,
"Allah'tan Müslümanların günahlarının bağışlanması, hac ibadetlerinde kolaylık ve kabul"
temennileri dile getirildi.

Hicri takvime göre, Zilhicce ayının 10'uncu günü sabah namazı vaktinden sonra Kurban Bayramı başlıyor ve 13'üncü gününün ikindi namazı vaktinde sona eriyor.



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