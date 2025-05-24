Kurban Bayramı tatili uzamadı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kurban Bayramı dolayısıyla, 5 Haziran Perşembe günü öğleden sonra başlamak üzere 6, 7, 8 ve 9 Haziran'da kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağını bildirdi. Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi: "Yakın zamanda idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramı münasebetiyle, 5 Haziran Perşembe (arife) günü öğleden sonra başlamak üzere, 6, 7, 8, 9 Haziran 2025 tarihlerinde (bayramın 1'inci, 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü günü) kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır. Kamuda normal mesai düzenine 10 Haziran Salı günü dönülecektir."