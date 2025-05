Trabzon'a Kurban Bayramı öncesinde kurbanlıklar gelmeye başladı

Akoluk kurban satış ve kesim sahasında hem kurban satıcıları hem de alıcıların işlerini kolay ve rahat yürütebilmesi için her türlü tedbir alınıyor. Kurban sahasında yemekhane, çay ocağı, lavabo ve ofis alanları oluşturuluyor. Kurban sahasının karayolu kenarında olması nedeniyle, alanın etrafı bariyerlerle çevrilerek havyan kaçışlarını önlenmek için gerekli tedbirler alındı. Alınan bütün tedbirlere rağmen yaşanabilecek hayvan kaçışlarıyla ilgili Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından havyan yakalama timleri kuruldu. Ayrıca hem satıcıların hem de alıcıların mağduriyet yaşamaması için kurban sahası da hırsızlık olaylarına karşı 7/24 güvenlik kameralarıyla izlenecek.

"Akoluk Mah.- Erzurum Yolu Üzeri Trabzon Büyükşehir Belediyesi Büz Şantiyesi Yanı (kurban satış ve kesim alanı), Değirmendere Mah.- Hayali Camii altı ve Güngören 1 Nolu Sokak, Bahçecik Mah.- Affan Kitapçıoğlu Cad. Zaim'in Yeri, Boztepe Mah.- Osmanlı Camii Yanı, 2 Nolu Bostancı Mah.-Odak Gıda Yanı, Çağlayan Mah.-Okullar Mevkii, Karşıyaka Mah.-Öztürk Sokak yolu üzerindeki boş arazi, Bulak Mah.- Kirazlı Küme Evleri Sokak No: 1, Karşıyaka Mah.-Öztürk Sokak Yolu üzerindeki boş arazi (şahıs), 3 ve 2 Nolu Erdoğdu ile Yeşiltepe ve Soğuksu mahalleleri-3 Nolu Erdoğdu Mah.-Elmalık suyu altı sokak. Kanuni Bulvarı'nın bulunduğu köprünün altındaki büyük alan, 3 Nolu Erdoğdu Mah.-Elmalık Suyu Altı Sokak (üst geçit altı), Pelitli Mah.-Eski Can Bali Okulu arkası (Tanjant Yolu), Yeniköy Mah.-Yeni Küme Evleri Sağlamlar Sokak ve Yeniköy cami evleri, Yalıncak Mah.-Küme Evleri (özel). Gölçayır Mah.- Gölçayır at çiftliği yanı."