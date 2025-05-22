İstanbul'da kurbanlık hayvan girişleri başladı

"ÜLKEMİZDE 5 NOKTADA YOL KONTROL VE DENETİM İSTASYONLARI AÇILDI"





Ülke genelinde 5 noktada yol kontrol ve denetim istasyonlarının açıldığını belirten Parıldar, “Vatandaşımızın öncelikle sağlıklı bir şekilde hayvanları bu ibadete, kurban vecibesine ulaşmaları açısından da büyük gayret sarf ediyoruz. Burada biz veteriner hekimlerimizle beraber, teknik personelimizle, emniyet teşkilatımızla, jandarmayla ve zabıtayla beraber bu hizmeti güzel bir koordinasyon içerisinde gerçekleştiriyoruz. Ayrıca Sayın Bakanımız İbrahim Yumaklı'nın da kamuoyu ile paylaştığı üzere ülkemizde 5 noktada veteriner yol kontrol ve denetim istasyonları açılmış bulunmakta. Anadolu'dan ilimize gelen hayvanlar öncelikle 5 noktadan birisine muhakkak uğramak zorundalar. Ve burada veteriner sağlık raporları ve sevkleri kontrol edilmekte, varış noktasına göre de vize işlemleri gerçekleştirilmekte. Geçen yıl ilimize yaklaşık 68 bin büyükbaş hayvan, 67 bine yakın da küçükbaş hayvan sevki gerçekleşti. Ve yine Kurban Bayramı döneminde 78 bine yakın büyükbaş hayvan, 77-78 bin de küçükbaş hayvan kurban vesilesiyle vatandaşlarımız tarafından kurbanlık olarak kullanıldılar. Bu yıl da yaklaşık yine aynı sayıda hayvanımızın İstanbul'umuzda kurbanlık olarak değerlendirileceğini ve Kurban Bayramı'nda kesileceğini öngörüyoruz. Yine geçen yıl bizler bulunduğumuz noktada özellikle İstanbul'un Avrupa Yakası'nın ve Trakya'nın şap hastalığına aşılı ari statüsünü de devam ettirmek açısından büyük bir gayretle yol kontrolleri gerçekleştiriyoruz. Geçen yıl binin üzerinde aracın kontrolünü gerçekleştirdik. Ve bu araçlarda 8 bin üzerinde büyükbaş hayvan, 11 bin üzerinde küçükbaş hayvanı kontrol ettik. Ve yine Avrupa Yakası'na ya da Trakya'ya geçerken uygun şartları taşımayan, veteriner sağlık raporu ya da sevki bulunmayan 120'nin üzerinde araca da cezai işlem uyguladık" şeklinde konuştu.