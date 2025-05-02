Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Kurban Bayramı tatili 2025 ne zaman, kaç gün sürecek?

2025’in ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı’na sayılı günler kaldı. Tatili yaz planlarıyla birleştirmek isteyenler, tatil süresini ve başlangıç tarihini araştırıyor. Diyanet’in takvimine göre bayramın arefesi 6 Haziran Cuma, bayramın ilk günü ise 7 Haziran Cumartesi olacak. Resmi tatilin 9 güne çıkarılması gündemde.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2025 Kurban Bayramı, 6 Haziran 2025 Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran 2025 Pazartesi sona erecek.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

4 gün sürecek olan Kurban Bayramı'nın arefesi, 5 Haziran 2025 Perşembe günü idrak edilecek. 6-7-8-9 Haziran tarihleri ise bayram tatili olacak.

6 Haziran 2025 Cuma günü başlayacak olan Kurban Bayramı tatili, 9 Haziran Pazartesi gününe kadar sürecek.

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLUR MU?

Kabine Toplantısı sonrası alınan kararlarla bayram tatilleri 9 güne çıkabiliyor.

2025 Ramazan Bayramı'nda alınan kararla birlikte bayram tatili 9 güne çıkartılmıştı.

Bu yıl Kurban Bayramı tatiline yönelik de benzer bir gelişme olacağı yönünde henüz bilgi yok.