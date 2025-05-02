Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Kurban Bayramı tatili 2025 ne zaman, kaç gün sürecek?

Ramazan Bayramı’nın ardından gözler Kurban Bayramı’na çevrildi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2025 yılı dini takvimine göre Kurban Bayramı, 6 Haziran Cuma günü arefe ile başlayacak. Bayramın ilk günü 7 Haziran Cumartesi, son günü ise 10 Haziran Salı olarak belirlendi. Resmi tatil kapsamında kamu kurumları, bankalar, PTT, borsa, eczaneler ve sağlık ocakları kapalı olacak. Bayram tatilinin hafta sonu ile birleştirilmesiyle birlikte toplam sürenin 9 güne çıkarılması bekleniyor.
2025’in ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı’na sayılı günler kaldı. Tatili yaz planlarıyla birleştirmek isteyenler, tatil süresini ve başlangıç tarihini araştırıyor. Diyanet’in takvimine göre bayramın arefesi 6 Haziran Cuma, bayramın ilk günü ise 7 Haziran Cumartesi olacak. Resmi tatilin 9 güne çıkarılması gündemde.
2025 Kurban Bayramı, 6 Haziran 2025 Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran 2025 Pazartesi sona erecek.
4 gün sürecek olan Kurban Bayramı'nın arefesi, 5 Haziran 2025 Perşembe günü idrak edilecek. 6-7-8-9 Haziran tarihleri ise bayram tatili olacak.
6 Haziran 2025 Cuma günü başlayacak olan Kurban Bayramı tatili, 9 Haziran Pazartesi gününe kadar sürecek.
Kabine Toplantısı sonrası alınan kararlarla bayram tatilleri 9 güne çıkabiliyor.
2025 Ramazan Bayramı'nda alınan kararla birlikte bayram tatili 9 güne çıkartılmıştı.
Bu yıl Kurban Bayramı tatiline yönelik de benzer bir gelişme olacağı yönünde henüz bilgi yok.
Kurban Bayramı tatili cuma gününe denk geliyor ve pazartesi günü sona eriyor. 10-13 Haziran tarihlerinde 4 iş günü olması nedeniyle bu yıl bayram tatilinin yalnızca 4 gün olacağı öngörülüyor.