Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Kurban Bayramı tatili 2025 ne zaman, kaç gün sürecek?

Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Kurban Bayramı tatili 2025 ne zaman, kaç gün sürecek?

16:312/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Kurban Bayramı ne zaman?
Kurban Bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı’nın ardından gözler Kurban Bayramı’na çevrildi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2025 yılı dini takvimine göre Kurban Bayramı, 6 Haziran Cuma günü arefe ile başlayacak. Bayramın ilk günü 7 Haziran Cumartesi, son günü ise 10 Haziran Salı olarak belirlendi. Resmi tatil kapsamında kamu kurumları, bankalar, PTT, borsa, eczaneler ve sağlık ocakları kapalı olacak. Bayram tatilinin hafta sonu ile birleştirilmesiyle birlikte toplam sürenin 9 güne çıkarılması bekleniyor.

2025’in ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı’na sayılı günler kaldı. Tatili yaz planlarıyla birleştirmek isteyenler, tatil süresini ve başlangıç tarihini araştırıyor. Diyanet’in takvimine göre bayramın arefesi 6 Haziran Cuma, bayramın ilk günü ise 7 Haziran Cumartesi olacak. Resmi tatilin 9 güne çıkarılması gündemde.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2025 Kurban Bayramı, 6 Haziran 2025 Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran 2025 Pazartesi sona erecek.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

4 gün sürecek olan Kurban Bayramı'nın arefesi, 5 Haziran 2025 Perşembe günü idrak edilecek. 6-7-8-9 Haziran tarihleri ise bayram tatili olacak.

6 Haziran 2025 Cuma günü başlayacak olan Kurban Bayramı tatili, 9 Haziran Pazartesi gününe kadar sürecek.

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLUR MU?

Kabine Toplantısı sonrası alınan kararlarla bayram tatilleri 9 güne çıkabiliyor.

2025 Ramazan Bayramı'nda alınan kararla birlikte bayram tatili 9 güne çıkartılmıştı.

Bu yıl Kurban Bayramı tatiline yönelik de benzer bir gelişme olacağı yönünde henüz bilgi yok.

Kurban Bayramı tatili cuma gününe denk geliyor ve pazartesi günü sona eriyor. 10-13 Haziran tarihlerinde 4 iş günü olması nedeniyle bu yıl bayram tatilinin yalnızca 4 gün olacağı öngörülüyor.

#kurban bayramı
#kurban bayramı 2025
#kurban bayramı tarihi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2025 EGM 114. Özel Güvenlik ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı?