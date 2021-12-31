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POLİTİKA

Teröristlerin hain saldırısında şehit olmuştu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan DSİ personeli Gökkaya'nın ailesine taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Devlet Su İşleri (DSİ) personeli Cihan Gökkaya'nın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi. Gökkaya, PKK'lı teröristlerin hain saldırısında şehit olmuştu. Milli Savunma Bakanlığı da Barış Pınarı Bölgesi'nde operasyon başlatmış, beş terörist etkisiz hale getirilmişti.

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Haber Merkezi AA
Teröristlerin hain saldırısında şehit olmuştu: Cumhurbaşkanı Erdoğandan DSİ personeli Gökkayanın ailesine taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan DSİ personeli Gökkaya'nın ailesine bir mesaj gönderdi ve taziye dileklerini iletti.

Ne olmuştu?

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Resulayn kentinin güneyindeki Tel Temir bölgesinde dün akşam saatlerinde PKK/YPG'li teröristler tarafından düzenlenen saldırıda DSİ'ye ait iş makinesi isabet aldı. Saldırıda, iş makinesinin operatörü Cihan Gökkaya şehit oldu.

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Milli Savunma Bakanlığı, Gökkaya'yı şehit eden teröristlere operasyon düzenledi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "DSİ personeli Cihan Gökkaya’yı şehit eden teröristlere yönelik Barış Pınarı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi. Şehidimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Bölgede operasyonlarımız sürüyor.


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