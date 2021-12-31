Teröristlerin hain saldırısında şehit olmuştu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan DSİ personeli Gökkaya'nın ailesine taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan DSİ personeli Gökkaya'nın ailesine bir mesaj gönderdi ve taziye dileklerini iletti.
Ne olmuştu?
Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Resulayn kentinin güneyindeki Tel Temir bölgesinde dün akşam saatlerinde PKK/YPG'li teröristler tarafından düzenlenen saldırıda DSİ'ye ait iş makinesi isabet aldı. Saldırıda, iş makinesinin operatörü Cihan Gökkaya şehit oldu.
Kanı yerde kalmadı
Milli Savunma Bakanlığı, Gökkaya'yı şehit eden teröristlere operasyon düzenledi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "DSİ personeli Cihan Gökkaya’yı şehit eden teröristlere yönelik Barış Pınarı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi. Şehidimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Bölgede operasyonlarımız sürüyor.