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Trakya için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, Trakya çevresinde kuzeydoğulu rüzgar ve sağanak etkili olacak.

11:28 . 4/09/2023 Pazartesi
AA
Meteorolojiden bazı illere kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteorolojiden bazı illere kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kırklareli'nin doğusunda devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın, bölge genelinde yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli kuzeydoğulu rüzgar ve fırtına ile etkili olması bekleniyor.

Kırklareli il genelinde çok kuvvetli, Edirne'nin doğusu ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin edilen yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

#Edirne
#Kırklareli
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
#Tekirdağ
#Trakya
31 dakika önce
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