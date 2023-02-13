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TSK deprem bölgesinde 235 seyyar banyo ve tuvalet kurdu

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), deprem bölgesinde seyyar banyo ve tuvalet kuruldu. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada TSK'nın deprem bölgesinde 235 seyyar banyo ve tuvalet kurulumunu tamamladığı belirtilerek, "Beraberiz Türkiye" ifadesine yer verildi.

16:55 . 13/02/2023 Pazartesi
AA
TSK deprem bölgesinde 235 seyyar banyo ve tuvalet kurdu

TSK deprem bölgesinde 235 seyyar banyo ve tuvalet kurdu

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), deprem bölgesinde 235 seyyar banyo ve tuvalet kuruldu.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 8. Komando Tugayı'nın Hatay'da arama kurtarma ve yardım faaliyetlerinin yanı sıra vatandaşlar için seyyar tuvalet kurulumuna devam ettiği bildirildi.


Açıklamada, TSK'nın deprem bölgesinde 235 seyyar banyo ve tuvalet kurulumunu tamamladığı belirtilerek, "Beraberiz Türkiye" ifadesine yer verildi.





#DEPREM
#TSK
#"Beraberiz Türkiye"
31 dakika önce
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TSK deprem bölgesinde 235 seyyar banyo ve tuvalet kurdu
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