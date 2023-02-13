TSK deprem bölgesinde 235 seyyar banyo ve tuvalet kurdu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Şu ana kadar bölgede görev yapan arkadaşlarımızdan 4’ü şehit oldu, 45’i hayatını kaybetti. 54 yaralımızla birlikte 78 ulaşılamayan silah ve mesai arkadaşlarımız var" dedi. AFAD ve valiliklerle koordineli olarak arama, kurtarma ve yaşam destek faaliyetleri kapsamında yapılan taleplerin karşılandığını dile getiren Akar, "Şu anda 39 komando taburu, 28 arama kurtarma timi, istihkam savaş taburları ile deniz istihkam arama kurtarma timleri ile Hava Kuvvetlerimizin arama kurtarma timleri sahada. İlaveten ilk kez fabrikalarımızdan 580 teknik personel ve işçimiz de sahada" ifadelerini kullandı.