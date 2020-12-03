TSK'da Din İşleri Subaylığı yeniden hayata geçiyor

Türk Silahlı Kuvvetleri, Din İşleri Subaylığı kademesini yeniden uygulamaya hazırlanıyor.
TSK tarafından en son Kıbrıs Barış Harekatı’nda kullanılan Din Subaylığı’nın tarifi, TSK’nın sayfasında Subay İhtisasları bilgilendirme bölümünde
"Personelin, moral, sosyal refah ve mutluluğunun arzu edildiği seviyeye ulaşması için manevi telkinlerde bulunur. Din eğitimini, ibadet ve dinî törenleri idare eder. İbadethane ihtiyaçlarını ilgili makamlarla eş güdüm sağlamak suretiyle sağlar. Din işlerini sevk ve idare eder" ifadeleriyle yer aldı.
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Irak sınırındaki 2 bin 400 rakımlı Balkaya Dağları'ndaki üs bölgesinde güvenliği sağlayarak PKK'lı teröristlerle amansız bir mücadele yürüten Mehmetçik, bir yandan da ramazan ayının maneviyatını yaşıyor.
Kartal yuvasını andıran üs bölgesine gün içerisinde helikopterle yapılan mühimmat ve yiyecek ikmalinin ardından Mehmetçik, ramazanın ilk iftarı için hazırlık yaptı.
Nöbet yerlerinde son teknolojik cihaz ve silahlarla sınırın güvenliğini sağlayan Mehmetçik, dağıtılan kumanyalarla iftar açtı.
Balkayalar Üs Bölgesi Komutanı Piyade Üsteğmen Erhan Çalışkan, AA muhabirine, bölgenin güvenliğinin sağlanmasıyla, bölücü terör örgütünün yurda yasa dışı geçişlerinin önüne geçildiğini ve terör faaliyetlerinin sona erdiğini söyledi.
Böyle kritik bir noktada görev yapan birliğime komutanlık yapmaktan gurur duyuyorum. diyen Çalışkan, Buradan vatani görevini her koşulda yapan tüm Mehmetçik'in ailerine, gönüllerinin rahat olmasını temenni ediyorum. Burada güçlüyüz ve daima hazırız. Bütün halkımızın ramazanını da kutluyorum. ifadesini kullandı.
Üs bölgesinde görevli Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aydın da tüm İslam aleminin ramazanını kutladı.
Bölücü terör örgütü ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurgulayan Aydın, her ne kadar zor koşullarda görev yapsalar da 7 gün 24 saat görevlerinin başında olduklarını ifade etti.
Bu vatanın her karışının şehit kanı ile sulandığını ve bir karışını dahi hiç kimseye vermeyeceklerini dile getiren Aydın, Bizler 'hudut namustur' bilinci ile her koşulda görevimizin başındayız. Burada tüm ihtiyaçlarımız benim de mensubu olduğum Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından karşılanıyor. Halkımızın gözü arkada kalmasın. diye konuştu.
Mehmetçik ilk iftarını sınırda açtı
Mehmetçik ilk iftarını sınırda açtı
Mehmetçik ilk iftarını sınırda açtı
Mehmetçik ilk iftarını sınırda açtı
Mehmetçik ilk iftarını sınırda açtı
Mehmetçik ilk iftarını sınırda açtı
Mehmetçik ilk iftarını sınırda açtı
Mehmetçik ilk iftarını sınırda açtı
Mehmetçik ilk iftarını sınırda açtı
Mehmetçik ilk iftarını sınırda açtı
Mehmetçik ilk iftarını sınırda açtı
Mehmetçik ilk iftarını sınırda açtı
Mehmetçik ilk iftarını sınırda açtı
Mehmetçik ilk iftarını sınırda açtı
Mehmetçik ilk iftarını sınırda açtı
Mehmetçik ilk iftarını sınırda açtı
Mehmetçik ilk iftarını sınırda açtı
Mehmetçik ilk iftarını sınırda açtı
Mehmetçik ilk iftarını sınırda açtı
Mehmetçik ilk iftarını sınırda açtı
Mehmetçik ilk iftarını sınırda açtı
Mehmetçik ilk iftarını sınırda açtı
Mehmetçik ilk iftarını sınırda açtı
Mehmetçik ilk iftarını sınırda açtı
Mehmetçik ilk iftarını sınırda açtı
Mehmetçik ilk iftarını sınırda açtı
İlk iftarı sınırdaki Mehmetçik açtı
Hakkari'nin Irak sınırındaki Şemdinli ilçesinin Balkaya Dağları'nda vatan savunmasındaki Mehmetçik, ramazan ayında iftarın en erken açıldığı bölgede iftar yaptı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından verilen atama kararı sonrası yeniden hayata geçmesi planlanan birim, Kuvvet komutanlıklarının tamamında görev alacak.
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Mehmetçik'ten 3 bin rakımda terör operasyonu
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinin de 2 bin 900 rakımlı İncebel ve Kato dağlarında PKK'lı teröristlere yönelik "Şehit Binbaşı Ahmet Karaman" operasyonu başlatıldı.İncebel-Kato dağları bölgesindeki bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek ve teröristlerin kullandığı mağara ve sığınakları imha etmek maksadıyla 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda, Beytüşşebap 8. Jandarma Komando Alay Komutanlığı emir ve komutasında güvenlik korucularının da katılımıyla operasyon başlatıldı.2 bin 900 rakımda ve gece sıcaklığın sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü karla kaplı zor arazi şartlarında gerçekleştirilen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı 4 mağara tespit edildi.Mağaralarda yapılan aramada 6 roketatar, Biksi, M16, 3 Dragunov Kanas, 22 Kalaşnikof, havan, 9 mayın, 85 el bombası, 10 sis bombası, 3 bin Doçka mühimmatı, 3 ton amonyum nitrat, 7 bin 500 karışık fişek, bin M-16 fişeği, 135 roketatar fişeği, 6 bin 516 Biksi fişeği, 10 bin av tüfeği fişeği, 28 fünye, 23 şarjör ile çok miktarda tıbbi ve yaşam malzemesi ele geçirildi.Bölgedeki operasyon sürüyor.