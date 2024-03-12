Türk projesi sınırları aştı: Masallarla kodlama okullara yeni bir eğitim modeli getirecek

"Öncelikle her ülke kendi masallarından en uygun hikayeleri seçti. Ardından, bu hikayelerdeki problem çözme süreçleri, alternatif çözümler, adım adım ilerleme gibi Bilgi İşlemsel Düşünme becerilerini vurgulayan ders planları hazırlandı. Bu planlar tüm katılımcı ülkelerde uygulandı ve değerlendirildi. Hem öğretmenler hem de öğrenciler projeye ve hazırlanan materyallere bayıldı. Çocuklar, eğlenceli masallar aracılığıyla kodlamaya ilgi duyarken, öğretmenler de bu inovatif yaklaşımı benimsemenin önemini vurguladı. Hatta, projelerin devamını ve daha fazla öğretmen ile öğrencinin dahil edilmesini talep ettiler. Inctcorps projesi, sadece kodlama eğitimi vermekten çok öte bir anlam taşıyor. Çocuklarımızın hem kültürel mirasımızı öğrenmesini hem de geleceğin becerilerine hazırlanmasını sağlıyor. Masalların sihirli gücünü teknoloji ile birleştirerek, okullarımızı geleceğe taşıyan bu örnek proje, dijital dönüşümün yeni kahramanlarını yetiştiriyor. Kim bilir, belki de geleceğin kodlama dahileri, şu an bu masalları okuyan çocuklar arasından çıkacak”