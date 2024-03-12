Türk projesi sınırları aştı: Masallarla kodlama okullara yeni bir eğitim modeli getirecek

Masallarla kodlama okullara yeni bir eğitim modeli getiriyor
Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 4 ülkede yürütülen Inctcorps projesi, çocuklara küçük yaşlardan itibaren kodlama becerilerini aşılamaya çalışıyor. Masalların büyülü dünyasını teknoloji ile harmanlayan proje, okullara yeni bir eğitim modeli getiriyor.
Yunanistan, Slovenya, Romanya ve Türkiye'nin iş birliğiyle hayata geçirilen projede, her ülke kendi masallarından yola çıkarak, resim ve müzik gibi sanat derslerine
"Bilgi İşlemsel Düşünme"
becerilerini entegre eden ders planları hazırladı. Bu planların en güzel yanı ise sınırları aşması!
Örneğin, Türkiye'deki çocuklar Sloven ve Yunan masallarını öğrenirken bir yandan da kodlama, resim ve müzikle ilgileniyor. Aynı şekilde partner ülkelerin çocukları da bizim masallarımız ve kültürümüzle tanışıyor.
Projeye ilişkin bilgi veren projenin yürütücüsü Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Özçınar,
"Öncelikle her ülke kendi masallarından en uygun hikayeleri seçti. Ardından, bu hikayelerdeki problem çözme süreçleri, alternatif çözümler, adım adım ilerleme gibi Bilgi İşlemsel Düşünme becerilerini vurgulayan ders planları hazırlandı. Bu planlar tüm katılımcı ülkelerde uygulandı ve değerlendirildi. Hem öğretmenler hem de öğrenciler projeye ve hazırlanan materyallere bayıldı. Çocuklar, eğlenceli masallar aracılığıyla kodlamaya ilgi duyarken, öğretmenler de bu inovatif yaklaşımı benimsemenin önemini vurguladı. Hatta, projelerin devamını ve daha fazla öğretmen ile öğrencinin dahil edilmesini talep ettiler. Inctcorps projesi, sadece kodlama eğitimi vermekten çok öte bir anlam taşıyor. Çocuklarımızın hem kültürel mirasımızı öğrenmesini hem de geleceğin becerilerine hazırlanmasını sağlıyor. Masalların sihirli gücünü teknoloji ile birleştirerek, okullarımızı geleceğe taşıyan bu örnek proje, dijital dönüşümün yeni kahramanlarını yetiştiriyor. Kim bilir, belki de geleceğin kodlama dahileri, şu an bu masalları okuyan çocuklar arasından çıkacak”
dedi.
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2 saat önce