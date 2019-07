Türkiye bizden duydu

Yeni Şafak’ın da bünyesinde olduğu Albayrak Medya Grubu, darbecilere karşı patronundan, genel yayın yönetmenine, muhabirinden, idari personeline kadar cansiperane şekilde mücadele etti. Bir saniye bile durmayan Yeni Şafak ve tvnet’in haber merkezleri gelişmeleri anlık olarak Türkiye ve dünyaya ulaştırdı, milleti direnişe çağırdı.

Türkiye son birkaç yılda Gezi olayları, 17/25 Aralık kumpasları, terör saldırıları ve Suriye krizi gibi çok çetin olaylar yaşadı. Yeni Şafak bu kritik dönemlerde hep doğru yerde durdu, yüz akı yayıncılık yaptı. 15 Temmuz’daki darbe girişiminde de aynı hızlı refleksi gösterdi, FETÖ’cü cuntacılarla sonuna kadar mücadele etti.

HALKI DİRENİŞE ÇAĞIRDI

Albayrak ailesinin hemen hemen tamamı darbe gecesi medya binasında toplanıp süreci takip etti. İcra Kurulu Başkanımız Mustafa Albayrak, TVNET’in canlı yayınına çıktı ve herkesi darbe girişimine karşı tavır almaya karşı çağırdı. Mustafa Albayrak, tvnet’teki konuşmasında şunları söyledi: “Trabzon’dan buraya (İstanbul’a) geldiğimizde havaalanından çıktıktan 5 dakika sora çıkışlar durduruldu. Bir anormallik vardı zaten. Ne yapalım diye aramızda konuştuk ve Vatan Caddesine gitmeye karar verdik. Vatandaşlar askerlerden tankları almıştı. Askerlerin silahlarını almışlardı. Cumhurbaşkanımıza söylenen “Dik dur eğilme bu millet seninle” söyleminin ne kadar karşılıklı olduğunu gördük. Az önce de Başbakan bir açıklama yaptı havadaki her uçak vurulacak diye. Bunu durdurmanın en sağlıklı yolun bu olduğuna inanıyorum. Bunun kökü kazınana kadar devam etmesi gereken bir mücadele olduğunun kesin kanıtı budur.”

İÇ SAVAŞ VE İŞGAL GİRİŞİMİ

tvnet’e bağlanan Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül de, “Bu yaşananlar iç savaş ve işgal girişimidir. Hepimiz bu ülkeye sahip çıkmakla yükümlüyüz. Ya var olacağız, ya yok olacağız” dedi. Türkiye’ye yeniden diz çöktürülmek istendiğin belirten Karagül herkesi direnişe destek vermeye çağırdı: Buna izin vermeyeceğiz. Bu ülkeyi seven her fert canı pahasına mücadele edecek ve bu işi başaramayacaklar. Tüm insanlarımız sokaklara dökülerek bu işi püskürteceklerdir. Hiçbir şekilde Türkiye Cumhuriyeti bir örgütün yönetimine geçmeyecektir. Bir örgüt devleti olmayacaktır. Allah göstermesin, bunlar başarırsa, üç ay içinde Türkiye Cumhuriyeti bölünecektir, parçalanacaktır.

KARAGÜL’E HAİN PLAN

Karagül, 15 Temmuz darbe girişimi olduğu sırada memleketi Trabzon’un Sinlice köyünde ailesi ve akrabalarıyla birlikteydi. Kalkışmayı duyduğunda hem tvnet’e bağlanıp milleti darbecilerle mücadeleye çağırdı, hem Yeni Şafak ve tvnet’in haber merkezlerini yönetti. Sinlice’deki gariplikler aslında 15 Temmuz’da gündüz vakitlerinde başladı. Jandarma kontrol noktası kurmuş ve Karagül’ün aracı köy yolunda aranmıştı. Bu olağanüstülüğün sebebi darbe girişimi başlayınca anlaşıldı. Karagül, o gece İstanbul’a doğru yola çıkınca darbecilerin kendisiyle ilgili hazırlık yaptığını gördü ve yeniden köye döndü. Köylüler de kendisini korumaya aldı. Karagül o gün yaşadıklarını şu şekilde anlattı:

ALLAH FIRSAT VERMEDİ

“Yanımıza gelenler arasında köyde ikamet etmeyen ama tanıdığımız iki kişi de vardı. Sonradan öğrendik ki o gece İstanbul’a hareketlendiğim ilk andan itibaren tüm gelişmeleri an be an darbecilere bildirmişler. Hangi saatte arabaya bindiğim, yanımda kimlerin olduğu, üzerimdeki kıyafetin rengine kadar. Yola çıkmış olsaydık muhtemelen kaçıracaklar ve girişim başarısız olunca da ellerinden gelen kötülüğü yapacaklardı. Allah fırsat vermedi.”