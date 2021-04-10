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Gündem Türkiye ile ilişkilerin gelişmesi istenmiyor
İSTANBUL

Türkiye ile ilişkilerin gelişmesi istenmiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ile yaptığı görüşme Avrupa’nın kendi içindeki krizi de gün yüzüne çıkardı.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Türkiye ile ilişkilerin gelişmesi istenmiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen

Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçiliği görevini sürdürürken ‘alçak koltuk’ krizi yaşayan emekli Büyükelçi Oğuz Çelikkol, AB ile Türkiye arasındaki koltuk krizini değerlendirdi.

Çelikkol, “Avrupa’daki Türkiye karşıtları, Türkiye-AB ilişkilerinin gelişmesini istemeyen çevreler bu konuyu kullanmaya çalışıyor. Bu görüşmeyle birlikte Avrupa’da Türkiye ile AB ilişkilerinin gelişmesini istemeyen çevrelerin biraz harekete geçtiği gözüküyor” dedi.

Çelikkol, “Bu tip üst düzey ziyaretler öncesi Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki protokol departmanları devreye girerek, tarafların talepleri de dikkate alınarak görüşmeleri organize eder. Nitekim bu görüşmede de böyle olduğunu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu çok net bir biçimde ifade etti. Türkiye’nin burada yapabileceği başka birşey yok” diye konuştu. Çelikkol, “AB’nin, protokollerin görüşüldüğü ve Türkiye’nin bu görüşmeye yönelik hareket ettiğini ifade etmesi gerekiyor” dedi.

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