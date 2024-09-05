Türkiye ile Libya arasında kritik temas: MİT Başkanı Kalın ile Libya Başbakanı Dibeybe ortak öneme sahip dosyaları ele aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin savunma sanayiinde geldiği noktaya dikkat çekerken çok güçlü olunması durumunda İsrail’in bugün Filistin’e yaptıklarını yapamayacağını söyledi. Erdoğan, AK Parti Rize İl Teşkilatı’nın toplantısında İsrail ile ilgili şu mesajı verdi: “Biz nasıl Karabağ’a girdiysek, nasıl Libya’ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız. Yapmamak için hiçbir şey yok. Sadece biz güçlü olmalıyız ki bu adımları da ne yapalım? Atalım. Eğer biz bugün İsrail'e karşı önümüze gelen evelallah lafları yapıyorsak, onlarla bütün ticareti kestiysek, ilişkilerimizi kestiysek.”