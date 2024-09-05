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Türkiye ile Libya arasında kritik temas: MİT Başkanı Kalın ile Libya Başbakanı Dibeybe ortak öneme sahip dosyaları ele aldı

Türkiye ile Libya arasında kritik bir görüşme gerçekleşti. Libya Ulusal Birlik Hükümeti (UBH) Başbakanı Abdulhamid ed-Dibeybe, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ı başkent Trablus'taki makamında ağırladı. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler, ortak öneme sahip dosyalar ve İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırıları başta olmak üzere Orta Doğu'daki gelişmeler ele alındı.

22:28 - 5/09/2024 Perşembe
Güncelleme: 23:31 - 5/09/2024 Perşembe
MİT Başkanı İbrahim Kalın - Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid ed-Dibeybe
MİT Başkanı İbrahim Kalın - Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid ed-Dibeybe

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Libya Ulusal Birlik Hükümeti (UBH) Başbakanı Abdulhamid ed-Dibeybe ile iki ülke arasındaki ilişkiler, ortak öneme sahip dosyalar ve İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları başta olmak üzere Orta Doğu'daki gelişmeleri ele aldı.

UBH'nin resmi Facebook hesabından yaptığı açıklamaya göre Başbakan Dibeybe, MİT Başkanı Kalın'ı başkent Trablus'taki makamında ağırladı.

İşbirliğini artırmaya odaklanıldı

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler, ortak öneme sahip dosyalar ve İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırıları başta olmak üzere Orta Doğu'daki gelişmeler ele alındı.

İkili ayrıca, siyasi ve güvenlik alanlarında işbirliğini artırmaya odaklanarak, bölgesel istikrarı desteklemek ve sivilleri korumak için ortak çalışmanın gerekliliğini vurguladı.



#Libya
#Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı
#İbrahim Kalın
#Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı
#Abdulhamid ed-Dibeybe
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