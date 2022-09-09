Türkiye’de inşa edilen yeni binalarda baca yok

Rusya’nın doğal gazı kesmesi ve yükselen enerji fiyatları nedeniyle birçok Avrupa ülkesinde vatandaşlar geleneksel yöntemlere döndü. Isınma sorununu çözmenin yollarını arayan Avrupalılar, çareyi evlerine soba kurmakta buldu. Bu durum akıllara “Ülkemizde olası bir doğal gaz krizi yaşansa ne yaparız?” sorusunu akıllara getirdi. Doğal gaz gelmeden önce konutların soba ile ısındığı Türkiye’de inşa edilen yeni binalarda baca sistemi bulunmuyor. Bu durumu müteahhitler ve vatandaşlara sorduk.

PROJEDE VAR AMA YAPMIYORUZ

- Müteahhit Serdal Yağmur:Bazı belediyeler evlerde soba bacası bulunmasını mecburi kılıyor. Biz de projelerimize soba bacası girişi koyuyoruz. Fakat evlerde artık doğal gaz var, gerek görmediğimiz için dairelere baca yapmıyoruz. Gaz krizi yaşanabileceği ihtimalini düşünmedik. Umarım böyle bir sorunla karşılaşmayız. Bu durumda, yeni yapılan evlerde belediyeler soba girişi olup olmadığına bakıp ona göre iskan vermeli.

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- Müteahhit Yunus Ergin:Artık evlerin hepsi doğal gazlı, sadece eski evlerde baca var. Soba bacasının kaldırılma sebeplerinden biri de estetik durmaması. Olası bir doğal gaz krizinde baca girişi açılabilir, fakat bu da oldukça meşakkatli olur. Bunu düşünerek artık daha dikkatli olacağız.

MÜTEAHHİTLER DÜŞÜNMELİ

- Alime Çelik: Ülkemizde doğal gazın gitmediği yer çok az. Pek çok ilde evler kombiyle ısıtılıyor. Bunun için de yeni binalar buna göre yapılıyor. Mesela hiçbirinde baca deliği yok. Bence binaları yaparken her ihtimal düşünülmeli, olabilecek aksilikler de hesaba katılmalı. Mesela savaştan sonra Avrupa’da doğal gaz krizi oldu ve Avrupalılar soba kullanmaya başladı. Umarım olmaz ama aynı durum bizde yaşansa ne yapacağız? Hiç birimizin evinde baca deliği yok.

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- Havva Koç: Avrupa’da yaşanan doğal gaz krizi bizi de telaşlandırıyor. Evlerimizde soba bacası yok. Türkiye’de böyle bir durumla karşılaşsak ne yapacağız bilmiyorum. Bu zamana kadar ihtiyaç duymamıştık ama şimdi düşünmeden edemiyor insan. Müteahhitlerin bunu düşünmesi gerekirdi. Allah göstermesin ama alternatifler düşüneceğiz. Belki cama soba deliği açabiliriz.

FOTOĞRAF 12 Son dönemde elektrik faturalarının kabarması; ısınma için klima, elektrik sobası gibi enerji maliyetlerini yükselten cihazlar kullanan vatandaşları kara kara düşündürürken, Mersin’de bir girişimciden hem evi ısıtacak hem de tasarruf sağlayacak bir çözüm geldi. 10 yıldır ısıtma sektörü içerisinde yer alan, endüstriyel buhar ve ısıtma kazanları ile doğal gaz ısı sistemleri üzerine çalışan 39 yaşındaki Muhammet Çiçeklidağ, pelet sobasına kendi tasarımlarını da ekleyerek, cep ve çevre dostu yeni bir soba üretti. “Pelet sobasıyla 275 kilogramla kışı bitirdik”<br><br>Sanayi sitesindeki iş yerinde 2 yıl boyunca üzerinde çalıştığı sobanın özelliklerini anlatan Çiçeklidağ, fikrin kömür sobasının zahmetinden ve maliyetinden bıkması üzerine yaptığı araştırmayla ortaya çıktığını söyledi. Evinde yıllarca katı yakıtlı soba kullandığını belirten Çiçeklidağ, “500 kilogram kömür, 300-400 kilogram da tahta yakıyorduk. Kömürlü sobalarda tütme vardı, perdeler karardı. Ayrıca yakıt maliyetleri, kovayı her gün değiştirme, yağmur altında çöpe gidip külünü dökme gibi zahmetleri vardı. Baktık internette yurt dışı uygulamalarda tasarruflu cihazlar var; pelet sobasını internette görünce ‘bundan yapalım’ dedik ve yaptık. Pelet sobasıyla 275 kilogram yakıtla kışı bitirdik” dedi. <br>“İç mekanda duman yok, kül yok, yakıt tasarrufu iyi”<br><br>Sobaya kendi tasarımlarını da eklediğini dile getiren Çiçeklidağ, “İlk denememizde tam sonuç alamadık, fakat geliştirdikçe fark ettik ki, iç mekanda duman yok, kül yok, yakıt tasarrufu da iyi, artı sürekli stabil bir yanmayla bu işin çözüldüğünü anladık. Daha sonra kendi tasarımımıza da eklemeler yaptık, ‘tütmeyi nasıl engelleriz, yakıtı daha tasarruflu nasıl kullanırız ve ısıtmayı sürekli hale nasıl getiririz’ diyerek çalışmalarımızı yaptık ve bu sonuca ulaştık. İki yıl boyunca aralıklarla bunun üzerinde çalıştık, en son bu kış burada sadece alevi seyrettik. Artık sobayı tutturduk ama alevimizi tutturamadık, cam kirleniyordu, ‘bunun önüne geçelim’ dedik. Endüstriyelden aldığımız eğitimler ve tecrübeler neticesinde sobanın içinde optimum yanma ve lineer yanma dediğimiz olayı gerçekleştirmeyi başardık” diye konuştu. “Yakıt tüketimini 500 grama kadar düşürebilirsiniz”<br><br>Sobayı kendisinin icat etmediğini, piyasada bulunduğunu, ancak kendi tasarımlarını eklediğini anlatan Çiçeklidağ, “Fakat şu an bizim oluşturduğumuz tasarım ve yakma sistemi sadece bize özgü. Kül yeri, üç kademeli yanma sistemi var içerisinde. Birinci kademede yakıt çok hızlı bir şekilde dökülüyor, ikinci kademede dökülen yakıt yanmasını tamamlıyor, üçüncü bölümde köz halinde tamamen küle dönüşerek yanmayı sürdürüyor. Biz onun ısısından da istifade etmeyi başardık. Yakıt tüketimi 1,2-1,5 kilogram civarında ama 500 grama kadar düşürebilirsiniz. Bu iç mekandaki hava kalitesine, oksijen oranına, coğrafi konuma göre değişiyor. Isıtma performansı, klasik sobalardan farksız, fakat diğer sobalarda alev bittiğinde sürekli olarak yakıtla beslemeye devam ediyorsunuz, bu arada kovanız doluyor, bir de o kovayı boşaltıp yeni kova koymak zorundasınız. Bu sobada o problem yok” ifadelerini kullandı. “Enerji tasarrufu için birebir”<br><br>Sobanın aynı zamanda enerji tasarrufu da sağladığını belirten Çiçeklidağ, yakıt giderlerinin çok düşük olduğunu dile getirerek, klima, elektrik sobası, doğal gaz veya diğer katı yakıtlı sobalara göre birçok avantajı bulunduğunu söyledi. Çiçeklidağ, “Daha az emisyonludur, baca gazı çok düşüktür, doğayı kirletmez, komşulara zarar vermez, ‘çamaşır kirlendi, kül geldi’ gibi sorunlar olmaz, yakıt organik olduğu için zehirlenmeye neden olmaz. Biz geçen yıl 275 kilogram pelet yakıtıyla bir kışı bitirdik. Bir tonu 900 liraydı, 300 lirayla biz bir kışı bitirdik Mersin’de. Bu sene 10 torba yakarız dedik, henüz daha üçüncü torbayı açtık, üç torbamız daha var, kış bitecek bir ay sonra. 10 torba 250 kilogram, tonunu 2 bin liradan hesaplarsak 500 lira. Bu Mersin için geçerli tabi ama Doğu, Güneydoğu gibi bölgelerde saatte maksimum tüketeceği 1,2-1,5 kilogram civarında yakıt. Enerji tasarrufu için birebir. Eğer katı yakıtlı soba kullanıyorlarsa pelet sobası alternatif değil, en büyük çözüm” şeklinde konuştu. Bu hafta üniversitede sobanın testlerini yaptırdıktan sonra patent başvurusunda bulunacaklarını da kaydeden Çiçeklidağ, devlet desteklerinden de yararlanmayı planladıklarını, önümüzdeki süreçte de piyasaya gireceklerini sözlerine ekledi. 500 lirayla kışı çıkartan soba üretti Enerji maliyetlerinin yükseldiği şu günlerde, Mersin'de ısıtma sektöründe çalışan Muhammet Çiçeklidağ, bir ailenin en fazla 500 lirayla kışı geçirebileceği bir soba üretti. Çiçeklidağ'ın, piyasadaki pelet sobalara kendi tasarımını da ekleyerek 2 yılda geliştirdiği soba, yüksek ısı performansı, düşük yakıt maliyeti ve çevre dostu oluşuyla enerji tasarrufuna da çözüm sunuyor. BiP'te paylaş

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