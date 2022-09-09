Türkiye’de inşa edilen yeni binalarda baca yok

Rusya’nın doğal gazı kesmesi ve yükselen enerji fiyatları nedeniyle birçok Avrupa ülkesinde vatandaşlar geleneksel yöntemlere döndü. Isınma sorununu çözmenin yollarını arayan Avrupalılar, çareyi evlerine soba kurmakta buldu. Bu durum akıllara “Ülkemizde olası bir doğal gaz krizi yaşansa ne yaparız?” sorusunu akıllara getirdi. Doğal gaz gelmeden önce konutların soba ile ısındığı Türkiye’de inşa edilen yeni binalarda baca sistemi bulunmuyor. Bu durumu müteahhitler ve vatandaşlara sorduk.
PROJEDE VAR AMA YAPMIYORUZ
- Müteahhit Serdal Yağmur:Bazı belediyeler evlerde soba bacası bulunmasını mecburi kılıyor. Biz de projelerimize soba bacası girişi koyuyoruz. Fakat evlerde artık doğal gaz var, gerek görmediğimiz için dairelere baca yapmıyoruz. Gaz krizi yaşanabileceği ihtimalini düşünmedik. Umarım böyle bir sorunla karşılaşmayız. Bu durumda, yeni yapılan evlerde belediyeler soba girişi olup olmadığına bakıp ona göre iskan vermeli.
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- Müteahhit Yunus Ergin:Artık evlerin hepsi doğal gazlı, sadece eski evlerde baca var. Soba bacasının kaldırılma sebeplerinden biri de estetik durmaması. Olası bir doğal gaz krizinde baca girişi açılabilir, fakat bu da oldukça meşakkatli olur. Bunu düşünerek artık daha dikkatli olacağız.
MÜTEAHHİTLER DÜŞÜNMELİ
- Alime Çelik: Ülkemizde doğal gazın gitmediği yer çok az. Pek çok ilde evler kombiyle ısıtılıyor. Bunun için de yeni binalar buna göre yapılıyor. Mesela hiçbirinde baca deliği yok. Bence binaları yaparken her ihtimal düşünülmeli, olabilecek aksilikler de hesaba katılmalı. Mesela savaştan sonra Avrupa’da doğal gaz krizi oldu ve Avrupalılar soba kullanmaya başladı. Umarım olmaz ama aynı durum bizde yaşansa ne yapacağız? Hiç birimizin evinde baca deliği yok.
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- Havva Koç: Avrupa’da yaşanan doğal gaz krizi bizi de telaşlandırıyor. Evlerimizde soba bacası yok. Türkiye’de böyle bir durumla karşılaşsak ne yapacağız bilmiyorum. Bu zamana kadar ihtiyaç duymamıştık ama şimdi düşünmeden edemiyor insan. Müteahhitlerin bunu düşünmesi gerekirdi. Allah göstermesin ama alternatifler düşüneceğiz. Belki cama soba deliği açabiliriz.