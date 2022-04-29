Tutuklu HDP'lilere özgürlük isteyen Başak Demirtaş bu soruyu yanıtsız bıraktı: Yasin ve arkadaşları bir daha gelemeyecek buna ne diyorsunuz?

6-8 Ekim olaylarınının faili eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, aralarında Figen Yüksekdağ, Aysel Tuğluk, Gülten Kışanak ve Sebahat Tuncel'in bulunduğu HDP'lilerin fotoğrafını paylaşarak destek mesajı verdi.

Paylaşımına "Tam 2000 gün oldu, hapisteler. Haksız, hukuksuz bir şekilde rehin tutuluyorlar. Dik duruşunuz yarınlarımızı aydınlatıyor. İki bin defa aşk olsun, iki bin defa selam olsun size." notunu düşen Başak Demirtaş, sosyal medyada büyük tepki çekti.

Tam 2000 (İKİ BİN!) gün oldu, hapisteler. Haksız, hukuksuz bir şekilde rehin tutuluyorlar.



Dik duruşunuz yarınlarımızı aydınlatıyor. İki bin defa aşk olsun, iki bin defa selam olsun size. pic.twitter.com/8C4ZxKO8gL REKLAM April 28, 2022

Başak Demirtaş, özgürlük istediği Selahattin Demirtaş ve diğer HDP'lilerin terör örgütüne verdiği destekten ve katledilen masum insanların ailelerinin çektiği acıdan ise söz etmedi. Başak Demirtaş, paylaşımına gelen "Yasin, Hasan, Riyad ve Ahmet bir daha gelemeyecek. Anneleri çocuklarının yalnızca mezar taşlarına sarılacak. Buna ne diyorsunuz?" sorusunu da yanıtsız bıraktı.

İşte Başak Demirtaş'a gelen tepkilerden bazıları:

SELAHATTİN DEMİRTAŞ 6-8 EKİM OLAYLARINDA BAŞROLDEYDİ

6-8 Ekim 2014 tarihinde terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın çağrısıyla sokaklara çıkan terör yanlıları 35 ilde düzenlediği gösterilerle ortalığı savaş alanına çevirdi. Şiddet olaylarında 2 polis şehit oldu, Diyarbakır'da Kurban Bayramı dolayısıyla yoksullara kurban eti dağıtırken vahşice katledilen 16 yaşındaki Yasin Börü'nün de aralarında bulunduğu 35 kişi hayatını kaybetti, 435'i sivil, 326'sı güvenlik görevlisi 761 kişi yaralandı.

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