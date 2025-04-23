'Uyuyor' dediği annesinin cesediyle 2 hafta yaşadı

Öte yandan, evde yapılan temizleme çalışması sonucu yarım dolu alkol şişesinin yanında bulunan 'Ruhun Deşifresi' isimli kitap dikkat çekmişti. Yaşanan olayları detaylı olarak inceleyen polis ekipleri Ş.M.yi gözaltına aldı. Merhum kadının dün yapılan otopsisinde normal şekilde hayatını kaybettiği herhangi bir cinayet izine rastlanmadığı ortaya çıktı. Gözaltında bulunan Ş.M. için salıverme kararı çıkmıştı ki, yapılan kontrolde eski tarihe ait uyuşturucu kullanma suçu dolayısı ile aranması olduğu anlaşıldı. Dün adli makamlara sevk edilen Ş.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaşanan ölüm olayı ile birlikte sır perdesi de aralandı. Hayatını kaybeden Ayten M. ve ailesinin bundan 7-8 yıl kadar önce Balıkesir'in turistik bölgelerinden biri olan Kazdağı eteklerinde bir evleri olduğu ve ailesi ile burada yaşadıkları öğrenildi. Ailenin babasının 4 yıl önce ani rahatsızlık dolayısı ile hayatını kaybetmesinin ardından aile Balıkesir il merkezine yerleşti. Ailenin tek oğlu Ş.M. ise araç alım satımı yapan bir galeri açarak ticaret ile uğraştı. Aynı zamanda Edremit ilçesinde de bir pet-shop açan aile, bu şekilde hayatlarını sürdürdü. Şüpheli Ş.M.'nin daha sonra uyuşturucu batağına sürüklendiği işyerlerini kapattığı öğrenilirken, olayın yaşandığı günde de polise cevap olarak 'Annem uyuyor' demesinin temelinde yaşanan psiklolojik sorunlar dolayısı ile uyuşturucu kullanımı olduğu iddia edildi.