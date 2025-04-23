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'Uyuyor' dediği annesinin cesediyle 2 hafta yaşadı

'Uyuyor' dediği annesinin cesediyle 2 hafta yaşadı

09:1323/04/2025, Çarşamba
IHA
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Cinayet şüphesiyle gözaltına alınan Ş.M. hakkında serbest bırakılma kararı verilmişti, ancak uyuşturucu suçundan arandığı ortaya çıkınca durum değişti.
Cinayet şüphesiyle gözaltına alınan Ş.M. hakkında serbest bırakılma kararı verilmişti, ancak uyuşturucu suçundan arandığı ortaya çıkınca durum değişti.

Balıkesir’de yaşanan şüpheli ölüm olayı aydınlığa kavuştu. İki hafta önce hayatını kaybettiği belirlenen Ayten M.’nin yapılan otopsi sonucunda doğal nedenlerle öldüğü ortaya çıktı. Annesinin cesediyle aynı evde günlerce kalan ve ilk ifadesinde "Annem uyuyor" diyen Ş.M., cinayet şüphesiyle gözaltına alınmıştı. Soruşturma sonucunda serbest bırakılmasına karar verilen Ş.M.'nin, başka bir suçtan, uyuşturucu suçlamasıyla arandığı belirlendi. Adliyeye sevk edilen Ş.M., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir ilginç bir şüpheli ölüm olayına sahne oldu. Önceki gün Karesi ilçesinde haftalardır görülmeyen Ayten M.'nin (75) durumu polise bildirildi. Eve gelen polis ekipleri oğlu Ş.M.'den (36) 'Annem uyuyor' cevabını aldı. Yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaşanan şüpheli ölüm olayında kadının oğlu Ş.M. gözaltına alındı. Emniyet birimlerinin olay yeri incelemesi yapması için odalara girmesi üzerine evin adeta bir çöplüğü andırması sonucu belediye ekiplerinden destek istenildi.


"Ruhun deşifresi"


Öte yandan, evde yapılan temizleme çalışması sonucu yarım dolu alkol şişesinin yanında bulunan 'Ruhun Deşifresi' isimli kitap dikkat çekmişti. Yaşanan olayları detaylı olarak inceleyen polis ekipleri Ş.M.yi gözaltına aldı. Merhum kadının dün yapılan otopsisinde normal şekilde hayatını kaybettiği herhangi bir cinayet izine rastlanmadığı ortaya çıktı. Gözaltında bulunan Ş.M. için salıverme kararı çıkmıştı ki, yapılan kontrolde eski tarihe ait uyuşturucu kullanma suçu dolayısı ile aranması olduğu anlaşıldı. Dün adli makamlara sevk edilen Ş.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Tutarsız cevapların temeli uyuşturucu batağı mı


Yaşanan ölüm olayı ile birlikte sır perdesi de aralandı. Hayatını kaybeden Ayten M. ve ailesinin bundan 7-8 yıl kadar önce Balıkesir'in turistik bölgelerinden biri olan Kazdağı eteklerinde bir evleri olduğu ve ailesi ile burada yaşadıkları öğrenildi. Ailenin babasının 4 yıl önce ani rahatsızlık dolayısı ile hayatını kaybetmesinin ardından aile Balıkesir il merkezine yerleşti. Ailenin tek oğlu Ş.M. ise araç alım satımı yapan bir galeri açarak ticaret ile uğraştı. Aynı zamanda Edremit ilçesinde de bir pet-shop açan aile, bu şekilde hayatlarını sürdürdü. Şüpheli Ş.M.'nin daha sonra uyuşturucu batağına sürüklendiği işyerlerini kapattığı öğrenilirken, olayın yaşandığı günde de polise cevap olarak 'Annem uyuyor' demesinin temelinde yaşanan psiklolojik sorunlar dolayısı ile uyuşturucu kullanımı olduğu iddia edildi.




#Balıkesir
#uyuşturucu
#Kazdağı
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