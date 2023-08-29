Vatandaşlara su tasarrufu çağrısı yapan İSKİ Gayrettepe'de patlayan su borusuna saatlerce müdahale etmedi

İSKİ, Gayrettepe’de çalışma sırasında patlayan su borusuna saatlerce müdahale etmedi.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, önceki gün vatandaşların telefonlarına gönderilen kısa mesajda, kentte uzun süredir olağanüstü kuraklık yaşandığını bildirdi.
İstanbullulara su tasarrufu çağrısı yapılan mesajda şu ifadelere yer verildi:
İSKİ'nin müdahale etmediği su borusundan tonlarca su aktı
Vatandaşları su kullanımı konusunda özenli olmaya davet eden İSKİ, patlayan bir su borusuna saatlerce müdahale etmedi. Gayrettepe'de bir çalışma sırasında patlayan su borusundan tonlarca su fışkırdı.
İSKİ ekipleri yapılan ihbara rağmen patlayan boruya 7 saat sonra müdahalede bulundu.