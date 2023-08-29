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Vatandaşlara su tasarrufu çağrısı yapan İSKİ Gayrettepe'de patlayan su borusuna saatlerce müdahale etmedi

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ve yağışların yetersiz kaldığı İstanbul'da kuraklık baş gösterirken İSKİ, vatandaşların cep telefonlarına gönderilen kısa mesajla su tasarrufu çağrısında bulunmuştu. İstanbulluları su kullanımı konusunda özenli olmaya davet eden İSKİ, patlayan bir su borusuna saatlerce müdahale etmedi. Gayrettepe'de bir çalışma sırasında patlayan su borusundan tonlarca su fışkırdı. İSKİ ekipleri, boruya 7 saat sonra müdahalede bulundu.

10:03 . 29/08/2023 Salı
Yeni Şafak
İSKİ, Gayrettepe’de çalışma sırasında patlayan su borusuna saatlerce müdahale etmedi.

İSKİ, Gayrettepe’de çalışma sırasında patlayan su borusuna saatlerce müdahale etmedi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, önceki gün vatandaşların telefonlarına gönderilen kısa mesajda, kentte uzun süredir olağanüstü kuraklık yaşandığını bildirdi.

İstanbullulara su tasarrufu çağrısı yapılan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"İSKİ olarak her türlü tedbiri alarak kesintisiz su temini için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu zor dönemi ancak bireysel su tasarrufu ile atlatabiliriz. Lütfen tasarrufu şimdi su varken yapalım; suyumuzu dikkatli kullanalım, susuz kalmayalım. Desteğiniz için teşekkür ederiz."

İSKİ'nin müdahale etmediği su borusundan tonlarca su aktı

Vatandaşları su kullanımı konusunda özenli olmaya davet eden İSKİ, patlayan bir su borusuna saatlerce müdahale etmedi. Gayrettepe'de bir çalışma sırasında patlayan su borusundan tonlarca su fışkırdı.

İSKİ ekipleri yapılan ihbara rağmen patlayan boruya 7 saat sonra müdahalede bulundu.




#İSKİ
#İBB
#Gayrettepe
8 dakika önce
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