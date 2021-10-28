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DÜZCE

Yürek ısıtan haber: Belediye görevlisi vatandaşın otomobili zarar görmesin diye siper oldu

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görevli Veysel Dikmen, sokaktaki ağaç budanırken, dalların altında zarar göreceğini düşündüğü otomobilin üzerine yattı. Dikmen şoföre ulaşamadıklarını belirterek, “Araba çizilmesin diye önüne siper oldum. Arabayı koruduk” dedi.

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Haber Merkezi DHA
Yürek ısıtan haber: Belediye görevlisi vatandaşın otomobili zarar görmesin diye siper oldu
Veysel Dikmen'ın aracın üstüne siper olduğu anlar böyle görüntülendi.

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü cadde ve sokaklardaki ağaçları budamaya başladı.

İşçiler, Hükümet Sokak üzerinde ağaç budama işlemi yaparken, ağaçlardan birinin altında otomobil olduğunu gören işçi Veysel Dikmen, düşecek dalların aracın kaportasını çizeceğini düşünerek sürücüyü bulmaya çalıştı.

Bir vatandaş paylaştı

Sürücüyü bulamayan Dikmen, araç zarar görmesin diye üzerine sırt üstü yattı. O an ise fotoğraflanarak sosyal medyada, 'Vatandaşın arabasına zarar gelmesin diye göğsünü siper eden fedakar belediye işçisi Veysel Dikmen' diye paylaşıldı.

"Arabayı korumak istedim"

Otomobilin zarar görmesini istemediğini belirten Veysel Dikmen, “Otomobili korumak için yaptım. Araba güzeldi. Arabanın çizilmemesi için önüne siper oldum. Arabayı koruduk. Ondan sonra işimize devam ettik. Benim zarar göreceğim bir durum yoktu.

Zaten ağaç dalları süs ağacı olduğu için ufaktı. Maksadım sadece arabayı korumaktı. Bir anlık refleks oldu. Araba oradaydı ve ben korumak zorunda kaldım. Şoförünü aradık ancak bulamadık. Araba kaldırımdaydı. Kaldırıma park etmek yasak olmasına rağmen ben yine de arabayı korumak istedim" dedi.

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