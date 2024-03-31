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Güneykaya Seçim Sonuçları 2024 - Sivas Güneykaya Belediye Başkanı Kim Oldu? 31 Mart Güneykaya Oy Oranları Sonuçları

Sivas Güneykaya Belediye Başkanı 2024 adayları belirlendi. 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek yerel seçimde seçim sonuçları ekranı Yenişafak’ta olacak. 23 ilçeye sahip olan Sivas’da ilçe ilçe seçim sonuçları ve adayların oy oranları anbean takip edilecek. 31 Mart akşamı Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayımlanacak Güneykaya yerel seçim sonuçları 2024 verilerine; il ve ilçe özelinde sayılacak oy oranlarına yenisafak.com seçim sayfasından ulaşabilir ve canlı takip edebilirsiniz. Güneykaya seçim sonuçları, kullanılan oy sayısı, katılım oranı, geçerli ve geçersiz oy sonucu, açılan sandık oranı, ilçelerde seçim sonuçları, parti ve ittifaka göre Güneykaya seçim sonuçları, belediye başkan adaylarının oy oranları haberimizde.

09:52 - 31/03/2024 Pazar
Güncelleme: 13:14 - 30/03/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Güneykaya seçim sonuçları
Güneykaya seçim sonuçları

Türkiye'de yaklaşık 61 milyon seçmen, yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart Pazar günü sandığa gidecek. Yerel seçim, 34 siyasi partinin katılımıyla Türkiye'nin 81 ilinde ve 922 ilçesinde yapılarak yerel yönetimleri yeniden şekillendirecek. Türkiye'nin 81 ilinde kurulacak sandıklarda oy verme işlemi saat 17:00 itibariyle, seçim yasakları saat 21.00 itibariyle sona erecek. Seçim sonuçları il il, ilçe ilçe oy oranları ile canlı olarak "Yenişafak seçim 2024 sayfası" üzerinden takip edilebilecek. Sivas Güneykaya seçim sonuçları da yenisafak.com’da yer alacak.

Güneykaya Seçim Sonuçları 2024

Güneykaya Yerel seçim sonuçları, partilerin ve adayların oy oranları YENİŞAFAK seçim 2024 sayfasında yer alacak. Üstelik sadece 31 Mart 2024 yerel seçimlerini değil, önceki yıllarda yapılan seçim sonuçlarını da tek sayfadan takip edebilecek, karşılaştırma yapabileceksiniz.

Güneykara 2019 Yerel Seçim Sonuçları Oy Oranları

Güneykaya - Hasan Erçoban %50,0

Güneykara 2024 Yerel Seçim Belediye Başkanı Adayları

Milliyetçi Hareket Partisi Hasan Erçoban - (Sivas / Güneykaya)

Adalet ve Kalkınma Partisi Hüseyin Kırışkuzu - (Sivas / Güneykaya)

Saadet Partisi Mehmet Sarıkaya - (Sivas / Güneykaya)

Yeniden Refah Partisi Oğuz Kağan Ünal - (Sivas / Güneykaya)

Güneykara Hakkında

Sivas'ın Güneykaya ilçesi, Türkiye'nin Orta Anadolu bölgesinde yer alır ve Sivas iline bağlıdır. Nüfusu genellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan köylerden oluşmaktadır. Coğrafi olarak, bölge dağlık ve engebeli araziye sahiptir; ancak bazı bölgelerde tarıma uygun düzlükler de bulunmaktadır. Güneykaya, tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır, özellikle Hititler, Frigler, Romalılar ve Bizanslılar gibi uygarlıkların etkisi altında kalmıştır. İlçede antik yerleşim yerleri ve tarihi kalıntılar bulunmaktadır. Günümüzde, Güneykaya ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanırken, turizm potansiyeli de bulunmaktadır.


Sivas Seçim Sonuçları - 14 Mayıs 2023 Sivas İttifak ve Parti Oy Oranları Milletvekilleri

2023 Sivas seçim sonuçları, Cumhur İttifakı oy oranı, Millet, Emek ve Özgürlük, ATA İttifakı oy oranları ve 28. Dönem milletvekilleri listesi belli oluyor. Oy verme Sivas ve tüm Türkiye’de sabah 08.00’de başlayıp 17.000’de sona erecek. Oy verme işleminin sona ermesiyle sandıklardan çıkan oy pusulaları sayılıyor. AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti, HÜDA Par, Memleket Partisi, Yeşil Sol Parti, Yeniden Refah Partisi ve diğer partilerin aldıkları güncel ilçelere göre oy oranları ve oy sayısı netleşiyor. 14 Mayıs İç Anadolu Bölgesi Sivas Cumhurbaşkanı adayı oy oranı ve 28. Dönem Milletvekili seçilen Sivas milletvekilleri listeleri Yeni Şafak seçim sayfasında.


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