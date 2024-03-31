Türkiye'de yaklaşık 61 milyon seçmen, yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart Pazar günü sandığa gidecek. Yerel seçim, 34 siyasi partinin katılımıyla Türkiye'nin 81 ilinde ve 922 ilçesinde yapılarak yerel yönetimleri yeniden şekillendirecek. Türkiye'nin 81 ilinde kurulacak sandıklarda oy verme işlemi saat 17:00 itibariyle, seçim yasakları saat 21.00 itibariyle sona erecek. Seçim sonuçları il il, ilçe ilçe oy oranları ile canlı olarak "Yenişafak seçim 2024 sayfası" üzerinden takip edilebilecek. Sivas Güneykaya seçim sonuçları da yenisafak.com’da yer alacak.

Güneykaya Seçim Sonuçları 2024

Güneykaya Yerel seçim sonuçları, partilerin ve adayların oy oranları YENİŞAFAK seçim 2024 sayfasında yer alacak. Üstelik sadece 31 Mart 2024 yerel seçimlerini değil, önceki yıllarda yapılan seçim sonuçlarını da tek sayfadan takip edebilecek, karşılaştırma yapabileceksiniz.

Güneykara 2019 Yerel Seçim Sonuçları Oy Oranları

Güneykaya - Hasan Erçoban %50,0

Güneykara 2024 Yerel Seçim Belediye Başkanı Adayları

Milliyetçi Hareket Partisi Hasan Erçoban - (Sivas / Güneykaya)

Adalet ve Kalkınma Partisi Hüseyin Kırışkuzu - (Sivas / Güneykaya)

Saadet Partisi Mehmet Sarıkaya - (Sivas / Güneykaya)

Yeniden Refah Partisi Oğuz Kağan Ünal - (Sivas / Güneykaya)

Güneykara Hakkında

Sivas'ın Güneykaya ilçesi, Türkiye'nin Orta Anadolu bölgesinde yer alır ve Sivas iline bağlıdır. Nüfusu genellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan köylerden oluşmaktadır. Coğrafi olarak, bölge dağlık ve engebeli araziye sahiptir; ancak bazı bölgelerde tarıma uygun düzlükler de bulunmaktadır. Güneykaya, tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır, özellikle Hititler, Frigler, Romalılar ve Bizanslılar gibi uygarlıkların etkisi altında kalmıştır. İlçede antik yerleşim yerleri ve tarihi kalıntılar bulunmaktadır. Günümüzde, Güneykaya ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanırken, turizm potansiyeli de bulunmaktadır.







