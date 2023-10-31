Hac kura çekilişi
2024 Hac ibadeti için adaylar, ön kayıtlarını 13 Eylül ile 15 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirdi. Ayrıca, bu ön kayıt işlemi sırasında 450 TL ön kayıt ücretini ödemişlerdi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş beklenen hac kura tarihini açıkladı.
Hac kura çekilişi ne zaman yapılacak 2024?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2024 Hac kurasının 2 Kasım Perşembe günü çekileceğini bildirdi.
Erbaş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Milyonlarca kardeşimizin hasretle beklediği 2024 Hac kurasını 2 Kasım Perşembe günü Diyanet İşleri Başkanlığımızda gerçekleştireceğiz inşallah. Yüce Rabb'imiz bu kutlu yolculuğa duyduğumuz özlemi, sevgiyi, muhabbeti gönlümüzden eksik eylemesin." ifadelerini kullandı.
Hac kura sonuçları nasıl öğrenilir?
Adaylar, Hac kura sonuçlarını aynı gün saat 21.00'den itibaren e-Devlet'ten öğrenebilecek.
Hac kuraları nasıl çekilecek?
Türkiye'de hac ibadeti için kayıt yaptıranların merakla beklediği hac kurası Diyanet İşleri Başkanlığında bilgisayar ortamında ve noter huzurunda çekilecek.