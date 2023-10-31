Hac ön kayıtları, 2024 yılında hacca gitmek isteyen hacı adayları tarafından sorgulanmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 hac ön kayıt takvimiyle birlikte, ön kayıt işlemleri başladı. Peki, hac ön kayıt başvuruları nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?