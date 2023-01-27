|
Özgün

Hatayspor-Trabzonspor muhtemel maç kadrosu

Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor, Hatayspor’a konuk olacak. Yeni Hatay Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Hatayspor ligde 18 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik, 9 mağlubiyet ve 17 puanla 17. sırada yer alıyor. Karadeniz ekibinde Edin Visca ve Dorukhan Toköz'ün sakatlıkları bulunuyor. Hatayspor-Trabzonspor muhtemel 11’lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

15:00 . 27/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
Hatayspor-Trabzonspor maçı

Hatayspor-Trabzonspor maçı

Spor Toto Süper Lig'deki son 2 maçından galibiyetle ayrılan Trabzonspor, yarın Atakaş Hatayspor'a konuk olacak.

Hatayspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'la deplasmanda karşılaşacak.

Hatayspor Trabzonspor maçı hangi kanalda?

Yeni Hatay Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Mücadele, beIN Sports'tan yayımlanacak.

Hatayspor-Trabzonspor maçı muhtemel 11

Hatayspor-Trabzonspor muhtemel ilk 11

Hatayspor
  • Munir,
  • Sadık Baş,
  • Sackey,
  • Burak Öksüz,
  • Onur Ergün,
  • Boudjemaa,
  • Saba,
  • Benzia,
  • El Kaabi,
  • Diouf.
Trabzonspor
  • Erce Kardeşler,
  • Serkan Asan,
  • Ahmetcan Kaplan,
  • Vitor Hugo,
  • Puchacz,
  • Berat Özdemir,
  • Yunus Mallı,
  • Kouassi,
  • Bakasetas,
  • Yusuf Erdoğan,
  • Cornelius.

Hatayspor’da kim forma giyemeyecek?

Bordo-beyazlı ekipte, sakatlığı süren Burak Öksüz ve Kevin Soni karşılaşmada forma giyemeyecek.

Trabzonspor

Trabzonspor istatistikleri

Ligin son 2 haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i 1-0, İstanbulspor'u da 4-0'lık sonuçla mağlup eden bordo-mavililer, rakibini yenerek bu sezon ilk kez art arda 3 galibiyet almak istiyor.

Süper Lig'in 8. haftasında Yukatel Kayserispor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Trabzonspor, son 4 dış saha maçında 2 puan alabildi.

Hatayspor - TS

Trabzonspor, söz konusu 4 karşılaşmada Beşiktaş (2-2) ve MKE Ankaragücü (1-1) ile berabere kalırken, VavaCars Fatih Karagümrük'e 4-1 ve Corendon Alanyaspor'a 5-0 mağlup oldu.

Bordo-mavili ekip bu dört karşılaşmada 4 gol atabilirken, kalesinde 12 gol gördü. Trabzonspor, Atakaş Hatayspor maçıyla 118 günlük galibiyet hasretini sonlandırmaya çalışacak.

Trabzonspor’da sakat oyuncular kimler?

Bordo-mavili ekipte Edin Visca ve Dorukhan Toköz'ün sakatlıkları bulunuyor.




#Hatayspor
#Trabzonspor
#süper lig
1 saat önce
default-profile-img
Hatayspor-Trabzonspor muhtemel maç kadrosu
Galatasaray’ın Giresunspor maçı kamp kadrosu açıklandı
Bakanlıktan 'Selin Ciğerci evlat edindi' iddialarına yalanlama
Manisa ve İzmir'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Başkan Yılmaz, 10 bin Kur’an-ı Kerim dağıttı
Bakan Çavuşoğlu Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.