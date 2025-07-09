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18 bin sağlık personeli ataması yapılacak: Bakan Memişoğlu tarih verdi

18 bin sağlık personeli ataması yapılacak: Bakan Memişoğlu tarih verdi

12:429/07/2025, Çarşamba
G: 9/07/2025, Çarşamba
AA
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Sağlık Bakanı Memişoğlu, 18 bin sağlık personeli atamasının ekimde yapılacağını bildirdi.
Sağlık Bakanı Memişoğlu, 18 bin sağlık personeli atamasının ekimde yapılacağını bildirdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bakanlığına yapılacak sağlık personeli atamalarına ilişkin, "Ekim ayında 18 bin atama için ilanımız olacak ve alım yapacağız." dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde mağarada metan gazından etkilenen askerlerden tedavisi devam edenlerin sağlık durumu sorulan Memişoğlu, bu askerlerin durumunun iyi olduğunu söyledi.

Ekim ayında 18 bin atama yapılacak

Sağlık Bakanlığına yapılacak personel atamalarıyla ilgili soruyu da yanıtlayan
Memişoğlu, "Ekim ayında 18 bin atama için ilanımız olacak ve alım yapacağız." diye konuştu.
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