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29. İstanbul Tiyatro Festivali 20 Ekim’de

29. İstanbul Tiyatro Festivali 20 Ekim’de

04:0017/06/2025, Salı
G: 17/06/2025, Salı
Yeni Şafak
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İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 20 Ekim-22 Kasım’da düzenlenecek “29. İstanbul Tiyatro Festivali”, Türkiye’den ve dünyadan birçok önemli yapımı tiyatroseverlerle buluşturacak.

Festivalin açılışı 20-21 Ekim’de “Scapino Ballet Rotterdam: Katedral, Arvo Part ile Bir Akşam” gösterisiyle yapılacak. Festival kapsamında 22-23 Ekim’de Fransız-Katalan topluluk Baro d’evel’in, dansçıları, müzisyenleri, oyuncuları, akrobatları, seramikçileri ve clown’ları sahnede bir araya getiren “Biz Kimiz?” isimli gösterisi izleyicilerle buluşacak. Gösterilerin biletleri 20 Haziran’da passo.com.tr, Passo mobil uygulaması, Passo perakende noktalarında satışa sunulacak. Küratörlüğünü Mehmet Birkiye’nin üstlendiği festival programının tamamı eylül ayında duyurulacak.



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