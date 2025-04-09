800 yıllık camide yeniden ezan sesi

Erzincan'ın Kemah ilçesindeki kale kazılarında kalıntılarına rastlanan Bey Camii'nde inşa çalışmaları sonrası yeniden ezan sesi yükselmeye başladı. Kent merkezine 55 kilometre uzaktaki ilçede hâkim bir tepede kurulan Kemah Kalesi'nde Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü koordinesinde 2010 yılında başlatılan kazılarda sekiz asırlık olduğu tahmin edilen kalıntılarına rastlanan Bey Camii'nin yeniden ayağa kaldırılması için çalışma başlatıldı.





ASLINA UYGUN İNŞA EDİLDİ

Kemah Kaymakamlığı'nın hazırladığı 2 milyon 700 bin lira maliyetli projeyle 2021'de yeniden yapımına başlanan tarihi cami, Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı ile hayırsever iş insanlarının ve Kemah Belediyesinin desteğiyle tarihi kayıtlardan yola çıkılarak aslına uygun şekilde inşa edildi. Anadolu'daki ilk Türk beyliklerinden Mengüceklilerin yerleşim merkezi olan Kemah Kalesi'ndeki Bey Camii, ibadete açıldı. Merkezi sistemle ezan sesinin yankılandığı tarihi camiye yakın zamanda bir imam görevlendirilmesi bekleniyor.





TARİF EDİLEMEZ MUTLULUK

Kemah Belediye Başkanı Cevdet Bayram, kayıtlardan yola çıkılarak aslına uygun şekilde yeniden inşa edilen Bey Camii'nden yeniden ezan sesini duymanın tarif edilemez bir mutluluk olduğunu söyledi. Kemah Kalesi ve içerisinde bulunan caminin ilçe turizmine de önemli katkı sağlayacağını ifade eden Bayram, şöyle konuştu: “Belediyemiz öncülüğünde tamamlanan bu 800 yıllık tarihi camimizde ezan sesi dinlemek, bizim için müthiş bir şey ve çok güzel bir duygu. Burada eksik olan ezan sesimizdi, onu da Ramazan Bayramı münasebetiyle gerçekleştirdik ve vatandaşımızın yoğun ilgisiyle karşılaştık. Binlerce yıllık tarihi olan Kemah Kalesi'nde ezan sesini tekrar duymak güzeldi.”





SEYAHATNAME'DE DE BAHSEDİLİYOR

Bayram, Evliya Çelebi'nin de Seyahatname'sinde Bey Camii'nden bahsettiğini hatırlatarak, “Burada bir mahalle olduğundan, Kemah'ın eski yıllarında burada bir mahalle ve caminin bulunduğundan bahsediyor. Bugün bu caminin ve mahallenin ortaya çıkmasıyla burada güzel bir şey oldu” dedi.



