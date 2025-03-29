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Emevi Camii misafirlerini ağırlıyor

Emevi Camii misafirlerini ağırlıyor

04:0029/03/2025, Cumartesi
G: 29/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Emevi Camisi çevresinde yer alan Selahaddin Eyyübi Türbesi ve Türk Havacılık Şehitliği, Baas rejimi sırasındaki bakımsızlığa rağmen, rejimin devrilmesinin ardından ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Emevi Camisi çevresinde yer alan Selahaddin Eyyübi Türbesi ve Türk Havacılık Şehitliği, Baas rejimi sırasındaki bakımsızlığa rağmen, rejimin devrilmesinin ardından ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Suriye'nin başkenti Şam'da Emevi Camii ve çevresindeki tarihi mekanlar, 61 yıllık Baas rejiminin çöküşünün ardından her gün binlerce turisti konuk ediyor.

Baas rejiminin çöküşünün ardından Suriye’deki tarihi mekanlar ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Başkent Şam’daki Emevi Camii’ne gelenler, yalnızca ibadet etmekle yetinmiyor, aynı zamanda çevredeki tarihi ve kültürel zenginlikleri de ziyaret ediyor.

Emevi Camii’nin yanında bulunan Selahaddin Eyyubi’nin kabri de ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görüyor.


TÜRK ŞEHİTLİĞİNE BÜYÜK İLGİ

Selahaddin Eyyubi Türbesi'nin yanında, 1914'te İstanbul'dan Kahire'ye uçuş denemesi yapan ancak uçuş sırasında hayatlarını kaybeden ilk Türk hava şehitlerinin kabirleri bulunuyor. Ziyaretçiler, caminin tarihi atmosferinde hem ibadet ediyor hem de çevresindeki bu önemli yerlerin derin tarihini keşfetme imkanı buluyor.


#Suriye
#Şam
#Emevi Camii

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