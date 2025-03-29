Emevi Camii misafirlerini ağırlıyor

Baas rejiminin çöküşünün ardından Suriye’deki tarihi mekanlar ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Başkent Şam’daki Emevi Camii’ne gelenler, yalnızca ibadet etmekle yetinmiyor, aynı zamanda çevredeki tarihi ve kültürel zenginlikleri de ziyaret ediyor.

Emevi Camii’nin yanında bulunan Selahaddin Eyyubi’nin kabri de ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Selahaddin Eyyubi Türbesi'nin yanında, 1914'te İstanbul'dan Kahire'ye uçuş denemesi yapan ancak uçuş sırasında hayatlarını kaybeden ilk Türk hava şehitlerinin kabirleri bulunuyor. Ziyaretçiler, caminin tarihi atmosferinde hem ibadet ediyor hem de çevresindeki bu önemli yerlerin derin tarihini keşfetme imkanı buluyor.