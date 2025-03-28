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Esed'in sapık müftüsü kaçamadan yakalandı

Esed'in sapık müftüsü kaçamadan yakalandı

14:0428/03/2025, الجمعة
G: 28/03/2025, الجمعة
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Kanlı Esed rejiminin baş müftüsü Ahmed Bedreddin Hassun.
Kanlı Esed rejiminin baş müftüsü Ahmed Bedreddin Hassun.

Suriye Başsavcılığı tarafından hakkında tutuklama kararı verilen ve sapkın dini görüşleriyle tanınan Esed rejiminin eski baş müftüsü Ahmed Bedreddin Hassun, Şam Uluslararası Havalimanı’nda ülke dışına çıkmaya çalışırken tespit edilerek gözaltına alındı.

Suriye'de devrik diktatör Beşar Esed'in baş müftüsü
Ahmed Bedreddin Hassun
, Şam Uluslararası Havalimanı'ndan ülke dışına çıkmaya çalışırken güvenlik kontrolleri esnasında fark edilip gözaltına alındı.

Tutuklama emri çıkarılmıştı


Suriye Başsavcılığı, Hassun hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.



Ahmed Bedreddin Hassun, 1949 yılında Halep'te dünyaya geldi. Dini eğitimini resmi bir üniversitede alan Hassun, Esed rejimi ile yakın ilişkiler geliştirdi.


Dinler arası diyalog faaliyetleri yürütüyordu


Rejimin başmüftüsü Ahmed Keftaro'nun (1912-2004) ölümüyle baş müftülük makamına getirilen Hassun, rejim içerisindeki en önemli Sünni aktörlerden biri olarak öne çıktı. Ramazan el Buti, 21 Mart 2013'te başkent Şam'da öldürülünce kendisi rejimin bir numaralı dini aktörü konumuna geldi. Hassun, Esed rejimine olan desteğinin yanı sıra dinler arası diyalog faaliyetleri ile de tanınıyordu.


Yahudi ve Hristiyanların da cennetlik olduğunu iddia etti


Yahudi ve Hristiyanların da cennetlik olduğunu iddia eden Hassun, 15 Ocak 2008'de dinler arası diyalog projesi kapmasında Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada, Avrupa'nın değerlerine övgüde bulunarak dinden önemli olanın insanlık olduğunu iddia etmiş ve
"Eğer benim peygamberim gelip bana Hristiyanları reddet derse ben onu reddedeceğim."
demişti. Hassun konuşmalarında açıkça Şiiliği övüp Sünnileri mezhep taassubu, bağnazlıkla suçlamıştı. 2011 yılında başlayan iç savaş sırasında da Hassun, Esed rejimine olan desteğini sürdürmüş, rejimin lehine pek çok fetva vermişti.


#Suriye
#Esed
#Şam Uluslararası Havalimanı

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