Esed'in sapık müftüsü kaçamadan yakalandı

Yahudi ve Hristiyanların da cennetlik olduğunu iddia eden Hassun, 15 Ocak 2008'de dinler arası diyalog projesi kapmasında Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada, Avrupa'nın değerlerine övgüde bulunarak dinden önemli olanın insanlık olduğunu iddia etmiş ve

"Eğer benim peygamberim gelip bana Hristiyanları reddet derse ben onu reddedeceğim."