Esed'in sapık müftüsü kaçamadan yakalandı

Suriye Başsavcılığı tarafından hakkında tutuklama kararı verilen ve sapkın dini görüşleriyle tanınan Esed rejiminin eski baş müftüsü Ahmed Bedreddin Hassun, Şam Uluslararası Havalimanı’nda ülke dışına çıkmaya çalışırken tespit edilerek gözaltına alındı.
Tutuklama emri çıkarılmıştı
Suriye Başsavcılığı, Hassun hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.
Ahmed Bedreddin Hassun, 1949 yılında Halep'te dünyaya geldi. Dini eğitimini resmi bir üniversitede alan Hassun, Esed rejimi ile yakın ilişkiler geliştirdi.
Dinler arası diyalog faaliyetleri yürütüyordu
Rejimin başmüftüsü Ahmed Keftaro'nun (1912-2004) ölümüyle baş müftülük makamına getirilen Hassun, rejim içerisindeki en önemli Sünni aktörlerden biri olarak öne çıktı. Ramazan el Buti, 21 Mart 2013'te başkent Şam'da öldürülünce kendisi rejimin bir numaralı dini aktörü konumuna geldi. Hassun, Esed rejimine olan desteğinin yanı sıra dinler arası diyalog faaliyetleri ile de tanınıyordu.