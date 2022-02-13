​Afrikalı Eby’e şifa olacağız ​

Afrika’da üvey annesi tarafından 2 aylıkken yüzüne asit dökülmesiyle görme yetisini kaybeden 7 yaşındaki çocuk, tedavi için Türkiye’ye getirildi. Uluslararası yardım kuruluşları aracılığıyla Türkiye’ye getirilen minik çocuğun ameliyatını yapacak olan Prof. Dr. Ümit Beden, sol gözünde ışık olduğunu ve önümüzdeki çarşamba günü yapacakları ameliyatla bir umudun olduğu müjdesini verdi.
- Prof. Dr. Beden, “Biz çok hasta görüyoruz. Özellikle yurt dışından çok problemli hasta geliyor. Eby, şimdiye kadar gördüklerimizden herhalde en zor olanı. Ben Eby’nin doğru yere geldiğini düşünüyorum. Ne kadar neyi başaracağız bilmiyorum onu zaman gösterecek. Eby için her şeyi yapacağız” diye konuştu.