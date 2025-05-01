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Akif Emre’nin hatırası Sürgün dergisinde yaşıyor

Akif Emre’nin hatırası Sürgün dergisinde yaşıyor

04:001/05/2025, Perşembe
G: 1/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Mehmet Bulayır
Mehmet Bulayır

Edebiyat dünyasına yeni şairler, hikayeciler ve deneme yazarları kazandırma amacıyla kurulan “Sürgün” dergisi, yazar Akif Emre’nin hatırasını yaşatıyor. İnsan ve Medeniyet Hareketi (İMH) adına iki ayda bir yayınlanan kültür ve edebiyat dergisinin “Güneş” temalı yeni sayısı okuyucuyla buluştu. Derginin Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Bulayır, İMH’de genel sekreter olarak göreve başladığı 2013’ten itibaren gençlik dergisi çıkarmayı düşündüğünü dile getirerek, “Allah rahmet eylesin Akif Emre ağabey, ‘Gençlere miras bırakabileceğin bir iş yapsan ve bu hayrın devam etse’ diye bir tavsiyede bulunmuştu. Akif Emre ağabeyin sözleri kulağıma küpe oldu” dedi.


#Akif Emre
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