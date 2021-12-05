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Akneyle mücadeleye Türk mührü

Türk bilim insanları üç yıldan fazla süren AR-GE çalışmaları sonrası akneye karşı etkili yeni formül geliştirdi. ..

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Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Akneyle mücadeleye Türk mührü
Murat Türkoğlu

Türk bilim insanları üç yıldan fazla süren AR-GE çalışmaları sonrası akneye karşı etkili yeni formül geliştirdi. Karnabahar ve brokoli bitkilerinden elde edilen yöntemin, akneyle doğal yöntemi mümkün kılacak.

  • B’IOTA’dan Cihat Dündar, doğadaki kaynakların doğru formüle edildiğinde harika şeylerin ortaya çıktığını söylerken, Prof. Dr. Murat Türkoğlu ise çalışmayı üniversite-Sanayi iş birliğinin örnek bir sonucu olarak yorumladı. Biota Laboratuvarları ve Acıbadem Üniversitesi’nde işbirliğiyle geliştirilen yöntem Journal of Cosmetic Dermatology dergisinde yayınlandı.
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