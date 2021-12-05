Akneyle mücadeleye Türk mührü

Türk bilim insanları üç yıldan fazla süren AR-GE çalışmaları sonrası akneye karşı etkili yeni formül geliştirdi. Karnabahar ve brokoli bitkilerinden elde edilen yöntemin, akneyle doğal yöntemi mümkün kılacak.
- B’IOTA’dan Cihat Dündar, doğadaki kaynakların doğru formüle edildiğinde harika şeylerin ortaya çıktığını söylerken, Prof. Dr. Murat Türkoğlu ise çalışmayı üniversite-Sanayi iş birliğinin örnek bir sonucu olarak yorumladı. Biota Laboratuvarları ve Acıbadem Üniversitesi’nde işbirliğiyle geliştirilen yöntem Journal of Cosmetic Dermatology dergisinde yayınlandı.