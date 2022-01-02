Hayat Ateşli havaleden korkmayın
GENEL SAĞLIK

Ateşli havaleden korkmayın

Son dönemde çocuk acillere ‘ateşli havale’ şikayetiyle başvurularda artış var. Ebeveynlerin korkulu rüyası olan bu hastalık aslında zannedildiği gibi kötü sonuçlara yol açmıyor...

Abone Ol Google News
Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Ateşli havaleden korkmayın ​
Arşiv

Son dönemde çocuk acillere ‘ateşli havale’ şikayetiyle başvurularda artış var. Ebeveynlerin korkulu rüyası olan bu hastalık aslında zannedildiği gibi kötü sonuçlara yol açmıyor. Çamlıca Medipol Üniversitesi Hastanesi’nden Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Akif Çelik, “Korkutucu gözükse de birçok ateşli nöbet zararsız. Çocuğun nöbet sırasında düşerek yaralanması veya ağzındaki yiyecek ya da tükürükten dolayı nefes alamaması gibi olaylara nadir olarak rastlanıyor. Ateşli havale beyinde hasara yol açmazken, bu çocukların zekaları havale geçirmeyenlerden farklı değil” dedi.

Akif Çelik
Akif Çelik

18 AYLIK ÇOCUKLARDA PİK YAPIYOR

  • Özellikle 6 ay ile 6 yaş arası çocuklarda çok sık ateşli havale görüldüğünü belirten Dr. Çelik, 18 aylık çocuklarda bu hastalığın pik yaptığını söyledi. Nöbetlerin 5 dakikadan kısa sürdüğünü belirten Çelik, “Ateşlenme ile birlikte ortaya çıkan nöbetlerde, genelde etrafa cevapsız kalıyor. Kol ve bacaklarda kasılma ya da tamamen gevsek bir hal oluşuyor” diye konuştu. Ateşli havale, 30 dakikayı aştığında olumsuz sonuçlara yol açabilirken, çocukların yüzde 90’ında epilepsi gelişmiyor.

NÖBETLER TEKRARLAYABİLİR

Yaklaşık her 25 çocuktan birinin en az 1 kez ateşli havale geçirdiğini söyleyen Dr. Çelik, “Sık ateşlenen ve ailesinde de ateşli havale geçirenler bulunan çocuklarda bu olayın tekrarlama ihtimali daha fazla oluyor” diye anlattı.

HAVALE ÖNLENİR

  • Teşhisin konması için, vücut ateşinin ‘santral sinir sistemi’ dışında bir noktadan kaynaklanması gerekiyor. Çocukta ishal ve kusma varsa su, sodyum ve şeker kaybı da havaleye yol açıyor. Bu gibi nedenlerle hastaneye başvuran çocuk kan ve idrar tahlilleri yapılarak gözetim altına alınıyor. Ateşli havaleyi önlemek için çocuklara ateş düşürücü ilaç verilmesinin yanısıra giysileri çıkarılmalı ve ılık su ile duş aldırılmalı.
Korkutan yangın

Korkutan yangın

Benzin istasyonunun restoranında çıktı.
Yoğun sis

Yoğun sis

Göz gözü görmüyor.
Maske kapıda kalmasın

​Vakaları gönüllü tedbir durdurur.
Solan bahçenin son bülbülüydü

Solan bahçenin son bülbülüydü

​Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca'yı dostları, öğrencileri ve eşi anlattı.
Emekliye kademeli artış

Emekliye kademeli artış

​Maaşa yüzde 18,6 zam bekleniyor.
Sahte alkolcü başkan

Sahte alkolcü başkan

Türkiye onlarca kişinin ölümünü tartışırken CHP'li başkan üretici çıktı.

Avrupalı ihracatçıların Brexit isyanı

Avrupalı ihracatçıların Brexit isyanı

​İngiltere ve AB arasındaki çatlak derinleşiyor.
Gaziantep'te pitbull saldırısı

Gaziantep'te pitbull saldırısı

'14 yerimden ısırdı kaçmasam öldürürdü.'
'Ben Osmanlı'dan kalmayım'

'Ben Osmanlı'dan kalmayım'

Üç padişah, 27 başbakan ve 12 cumhurbaşkanı gördü.
Mahkemeye takıldı

Mahkemeye takıldı

Irkçı başkan ​Suriyelilere 'Gidin' demişti.
Kanser miras olabilir

Kanser miras olabilir

​Prof. Dr. N. Faruk Aykan Yeni Şafak için yazdı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.