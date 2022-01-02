Ateşli havaleden korkmayın ​

Son dönemde çocuk acillere ‘ateşli havale’ şikayetiyle başvurularda artış var. Ebeveynlerin korkulu rüyası olan bu hastalık aslında zannedildiği gibi kötü sonuçlara yol açmıyor. Çamlıca Medipol Üniversitesi Hastanesi’nden Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Akif Çelik, “Korkutucu gözükse de birçok ateşli nöbet zararsız. Çocuğun nöbet sırasında düşerek yaralanması veya ağzındaki yiyecek ya da tükürükten dolayı nefes alamaması gibi olaylara nadir olarak rastlanıyor. Ateşli havale beyinde hasara yol açmazken, bu çocukların zekaları havale geçirmeyenlerden farklı değil” dedi.
18 AYLIK ÇOCUKLARDA PİK YAPIYOR
- Özellikle 6 ay ile 6 yaş arası çocuklarda çok sık ateşli havale görüldüğünü belirten Dr. Çelik, 18 aylık çocuklarda bu hastalığın pik yaptığını söyledi. Nöbetlerin 5 dakikadan kısa sürdüğünü belirten Çelik, “Ateşlenme ile birlikte ortaya çıkan nöbetlerde, genelde etrafa cevapsız kalıyor. Kol ve bacaklarda kasılma ya da tamamen gevsek bir hal oluşuyor” diye konuştu. Ateşli havale, 30 dakikayı aştığında olumsuz sonuçlara yol açabilirken, çocukların yüzde 90’ında epilepsi gelişmiyor.
NÖBETLER TEKRARLAYABİLİR
Yaklaşık her 25 çocuktan birinin en az 1 kez ateşli havale geçirdiğini söyleyen Dr. Çelik, “Sık ateşlenen ve ailesinde de ateşli havale geçirenler bulunan çocuklarda bu olayın tekrarlama ihtimali daha fazla oluyor” diye anlattı.
HAVALE ÖNLENİR
- Teşhisin konması için, vücut ateşinin ‘santral sinir sistemi’ dışında bir noktadan kaynaklanması gerekiyor. Çocukta ishal ve kusma varsa su, sodyum ve şeker kaybı da havaleye yol açıyor. Bu gibi nedenlerle hastaneye başvuran çocuk kan ve idrar tahlilleri yapılarak gözetim altına alınıyor. Ateşli havaleyi önlemek için çocuklara ateş düşürücü ilaç verilmesinin yanısıra giysileri çıkarılmalı ve ılık su ile duş aldırılmalı.