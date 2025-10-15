Avasküler nekrozda erken teşhis eklem kaybını önlüyor

Medipol Sağlık Grubundan yapılan açıklamaya göre, kalça kemiğinde çürüme veya erime olarak bilinen avasküler nekroz hastalığı, Kovid-19'un vücuttaki uzun vadeli etkileri arasında yer alıyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Serdar Yüksel, özellikle Kovid-19 sonrası dönemde avasküler nekroz vakalarında belirgin bir artış yaşandığını aktardı.





Bu durumun nedenlerine değinen Yüksel, "Kovid-19 geçiren hastalarda hem hastalığın kendisinin yarattığı damar hasarı hem de tedavide kullanılan kortizon türevi ilaçlar, bu tabloyu tetikliyor. Bu hastalık kendiliğinden iyileşmez, mutlaka tedavi edilmesi gerekir." değerlendirmesinde bulundu.





Avasküler nekrozda erken teşhisin eklem kaybını önlemede kritik rol oynadığını vurgulayan Yüksel, şunları kaydetti:

"Erken evrelerde uygulanan kalça koruyucu cerrahi yöntemlerle hastaların eklemleri korunabiliyor. Basınç azaltıcı ameliyatlar ve kemik iliği ya da kök hücre enjeksiyonlarıyla, kalça kemiğinde yeniden şekillenme sağlanabiliyor. Ancak bu tedavi yalnızca erken evrede mümkün. Hastalık ilerlediğinde tek çözüm protez ameliyatı oluyor."





İlerlemiş olgularda uygulanan total kalça protezi ameliyatlarının oldukça başarılı sonuçlar verdiğini belirten Yüksel, kalça replasmanı sonrası hastaların aynı gün ayağa kalkabildiğini ve kişisel ihtiyaçlarını karşılayabildiğini, hastanede ortalama 2 günlük yatışın ardından gündelik yaşama 2-3 hafta içinde dönülebildiğini ifade etti.





Yüksel, avasküler nekrozun sinsi ilerleyen bir hastalık olduğuna değinerek,"Eğer kişi 'Artık bacak bacak üstüne atamıyorum, ayakkabı bağlarken zorlanıyorum, uzun yürüyüşlerde ağrım oluyor.' diyorsa, mutlaka bir ortopedi uzmanına başvurmalı. Bu hastalık çoğu zaman iki taraflı seyreder, yani hem sağ hem sol kalçayı etkileyebilir. Erken teşhisle kalça eklemini korumak her zaman mümkün." değerlendirmesini yaptı.



