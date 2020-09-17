Ayvanın faydaları: Ayva nelere iyi gelir?

Soğuk havaların yavaş yavaş kendini hissettirmeye başlamasıyla birlikte bağışıklık sistemimizi güçlendirecek takviyelere ihtiyacımız da artıyor. Bağışıklık sistemini güçlendirmek ayvanın faydaları arasında yer alıyor.

Vücut gelişmesine yardımcı olan ayva özellikle gelişme çağındaki çocuklar için bulunmaz bir besin kaynağı. Hem meyvesi hem de kabuğuyla insan sağlığı açısından oldukça faydalı bir besin olan ayva, şeker içeriğinin çok düşük olması nedeniyle diyabet hastaları tarafından da rahatlıkla tüketilebiliyor.

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Haşlaması yapılmış ayva, ıhlamur, karanfil kombinazyonundan sabah ve akşam aç karnına 1 çay bardağı içilmesi kemiklerin gelişmesine katkı sağlar. Elde edilen Demirhindi ve Ayva suyu sabah ve akşam aç karnına 1 bardak içilmeye devam edilirse ince bağırsak iltihabını giderir ve tedavi eder.

Anemi hastalığının tedavisinde etkisi büyük

Isırgan otu ve Ayva suyu günde 3 sefer aç karnına 1 fincan içilmeye devam edildiğinde Beyaz kan hücrelerinin üretimini ve fonksiyonlarını arttır. Anemi hastalığının tedavisinde de büyük başarı sağlar.

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Ayvanın faydaları nelerdir?

*Ağız kokusunu giderir.

*Hazımsızlığı giderir.

*Bulantı ve kusmayı gidermede yardımcıdır.

*Göz sağlığını korur.

*Kolesterolü dengeler.

*Hücreleri yeniler.

*Bağırsak hastalıklarına iyi gelir.

*Karaciğer tembelliğini giderir.

*Kalbi ve damarları korur.

*Zihin yorgunluğuna iyi gelir.

*Burun kanamalarını keser. *Varisleri giderir.

Ayvanın kendisi kadar yaprağı da faydalı

Ayva yaprağı demlenip çay olarak kullanıldığında en az ayva meyvesi kadar faydaları vardır. Bir çok hastalığın tedavisinde kullanılır. Özellikle kronikleşen öksürük için birebirdir.

Ayva, öksürüğün azalmasından boğaz şişliklerinin yumuşamasına dek birçok soruna yardımcı oluyor. Çekirdekleri kıvam artırıcı olan bu meyve, çaylara eklendiğinde sakinleştirici özelliği de öne çıkıyor.

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