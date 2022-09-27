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KÜLTÜR SANAT

Başkent edebiyata doydu: Ankara Edebiyat Festivali sona erdi

Ankara Edebiyat Festivali, ‘şehir ve edebiyat’ temalı konferanslar-paneller eşliğinde şiir dinletileri ve yazar-okuyucu buluşmalarıyla edebiyat şölenine dönüştü. İlki yapılan festival, başkentin edebi zenginliğinde farkındalık uyandırırken, Ankaralılar beş gün boyunca edebiyata doydu.

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Merve Safa Akıntürk Yeni Şafak
Başkent edebiyata doydu: Ankara Edebiyat Festivali sona erdi
Ankaralılar beş gün boyunca edebiyata doydu.

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Ankara Şubesi ve Mamak Belediyesi’nce ilki gerçekleştirilen “Ankara Edebiyat Festivali”, pazar günü verilen ödül töreniyle sona erdi. Beş gün süren festivalde Ankaralı edebiyat ve sanatseverler hem şehri edebi yönden tanıdı hem de sanata doydu. Usta isimlerin panelleri, sanatçıların şiir şölenleri ve yazar okuyucu buluşmaları ile renklenen festivalin son gününde ‘Kültür Bakanlığı Klasik Türk Müziği sanatçıları’ konser verdi. Musiki Muallim Mektebi’nde düzenlenen ödül töreninde, deneme dalında Osman Özbahçe, hikaye dalında Necip Tosun ve şiir dalında Ali Ural’a ödülleri verildi.

UZUN YILLAR DEVAM EDECEK

İstanbul’da düzenlenen etkinlikten sonra en büyük etkinlik olan festivalde, ‘Gençlik ve Edebiyat, ‘Şiir ve Şehir’, ‘Edebiyatımızda Roman ve Hikâye’, ‘Sezai Karakoç’un Ankara Günleri’, ‘Edebiyat Dergiciliği ve Ankara’da Dergicilik’ gibi panelleri yapıldı. Festival boyunca okuryazar buluşmaları, imza günleri de devam etti.

Birbirinden ünlü edebiyatçıların ağırlandığı festivale yoğun bir katılım vardı. TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, “Gerçekten Ankara’da ne kadar köklü bir edebi faaliyet alanı olduğunu dinlemiş olduk. Cumhuriyet’in kuruluşu ile burada oluşan edebiyat mahfilleri, bunların oluşturduğu edebi akımları dinledik. Aslında Ankara’da edebiyata ilişkin konuşulacak çok şey var” diyerek festivalin uzun yıllar devam edecek potansiyelinin olduğunu söyledi. TYB Ankara Şube Başkanı Mehmet Sait Uluçay, “Yıllarca edib mahfillerinin yer aldığı şehrimizde edebiyat yokmuş gibi İstanbul’u ön plana çıkarırken, Ankara’daki edebiyat ortamını, edebiyatın varlığını hissettirmek istedik” diyerek heyecanını paylaştı.

DERGİ ŞEHRİN KÜLTÜRÜNÜ YAŞATIR

Bir şehirde edebiyat dergisi çıkıyorsa orasının şehir olduğunu söyleyen TYB Genel Sekreteri Mehmet Kurtoğlu, “Şehirde çıkan dergiler ve gazetelerle kültür günümüze aktarılır. Edebiyata ve sanata ilgi var” dedi. Şair ve yazar Arif Karadeniz ise, bu festivalin hem kendisi için hem de Ankara için önemli olduğunu belirtti.

Binlerce edebiyatçı var

Ankara’nın çok zengin bir tarihi ve kültürü olduğunu söyleyen TYB Kurucu ve Şeref Başkanı Mehmet Doğan, edebiyatının da çok zengin olduğunu sözlerine ekledi. Doğan, “Geçmişte Ankara çok büyük şair ve yazar yetiştirdi. Ankara’nın başkent olmasından sonra hem nüfus olarak hem de Türkiye’nin idari merkezi olmasından dolayı çok sayıda eğitim kurumu burada ortaya çıktı. Dolayısıyla edebiyatçıları, şairleri de kendisine çekti. Bugün Ankara’da yaşamış edebiyatçıların, şairlerin bir listesini yapalım desek, kolay olmaz. Binlerce var” dedi.

Edebiyat Festivali Ankara’da
HAYAT
Edebiyat Festivali Ankara’da

Başkentte festival zamanı
GÜNDEM
Başkentte festival zamanı


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