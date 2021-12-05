Bel çevresi obezite habercisi

Vücutta artan yağ oranıyla birlikte ortaya çıkan obezite, sağlık sorunlarını tetikliyor. Türkiye Obezite Araştırma Derneği (TOAD) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Dilek Yazıcı, “Vücut Kitle Endeksi’nin (VKİ) 25-30 arasında olması fazla kilolu olduğunu gösteriyor. VKİ’nin 30 ve üzeri olması durumunda ise obezite tanısı koyuyoruz” dedi.
- Bel çevresinin vücuttaki yağ miktarı konusunda ipucu verdiğini söyleyen Prof. Yazıcı, “Türkiye’de kadınlar 90, erkekler için ise 100 cm’nin üzerinde bel çevresi kalındığı obezite habercisi” diye konuştu.