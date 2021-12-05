Beslenme değişirse dünya değişir

Kovid-19 salgınıyla mücadelede güçlü bağışıklığın önemine dikkat çeken Atlas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Dr. Emel Alphan, “Bağışıklığı vitaminlerin yanında mineraller, sebze ile meyvelerde bulunan antioksidanlar, yeterli enerji, karbonhidrat, posa, protein ve sağlıklı yağların vücuda alınması güçlendiriyor. Böyle bir beslenme uygulandığında yazın veya kışın herhangi bir vitamin-mineral takviyesine ihtiyaç duyulmaz. İnsanlar vücutlarında herhangi bir vitamin ve mineral eksikliği tespit edildiği takdirde o eksikliği gidermek amacıyla vitamin ve mineral takviyeleri yapabilir. Bir de gebelerde bebekle birlikte annede artan besin öğesi ihtiyacı nedeniyle demir ve folik asit takviyeleri yapılmalı” dedi.

Hastalığı olmayan ve sağlıklı beslenen bir kişinin vitamin ve mineral takviyesine ihtiyaç duymayacağının altını çizen Alphan, bu kişilerin bağışıklığı güçlü olduğu için enfeksiyonlara yakalanma riskinin de az olduğunu kaydetti.