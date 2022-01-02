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Beyni şaşırtarak diri tutun

Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Aksu, beynin bilgi işleme sürecinde normal kabul edilen unutmaların yaşanabileceğini söyledi.

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Aybike Eroğlu Yeni Şafak
​Beyni şaşırtarak diri tutun
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Hayatımızı önemli ölçüde etkileyen unutkanlığın bir hastalık olmadığını söyleyen Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Aksu, beynin bilgi işleme sürecinde normal kabul edilen unutmaların yaşanabileceğini söyledi. Beslenme ve yaşam koşullarını iyileştirmenin unutkanlığı azaltacağını kaydeden Aksu, rutin alışkanlıklardan sıyrılarak bazı küçük değişikliklerle beyni şaşırtmanın zihne iyi geleceğini ifade etti.

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