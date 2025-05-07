Bu ilçede evlenecekler yaşadı: Nikah da bedava düğün salonu da

Afyonkarahisar'ın Kızılören Kaymakamlığı "2025 Aile Yılı" etkinlikleri çerçevesinde yeni evlenen çiftlere yönelik anlamlı bir kampanya başlattı. İşte Kızılören’de başlatılan o kampanyanın detayları...





Kızılören ilçesinde "2025 Aile Yılı" çerçevesinde gençleri ve yeni evlenecek çiftleri destekleyecek yeni bir kampanya başlatıldı.





İLK ALTIN KAYMAKAMLIKTAN

Kızılören ilçe merkezi ve tüm köylerde uygulanacak olan kampanya ile çiftlerin ilk altını kaymakamlıktan karşılanacak.





Çiftlerin nikah masrafları, düğün alanı temizliği ve bakımı, düğün salonu kiralanması kaymakamlık tarafından karşılanacağı öğrenildi.





DÜĞÜN YEMEKLERİ İÇİN DE DESTEK VERİLECEK

Ayrıca düğün yemekleri için de kaymakamlık destek sağlayacak. Her doğan çocuğun ilk altını da yine kaymakamlıktan olacak.





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